Lula diz confiar nas urnas e que eleição será 'golpe democrático e popular' sem fuzil

"Bolsonaro fala em golpe todo o dia. A imprensa fala em golpe. E ele vai ver o golpe que ele vai sofrer no dia 2 de outubro. O povo vai dar um golpe no autoritarismo dele e vai reestabelecer a democracia nesse país. Vai ser o primeiro golpe democrático e popular. Golpe sem fuzil, sem metralhadora. É um golpe da eleição democrática", afirmou Lula.

O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente participou de plenária em Juiz de Fora, em Minas Gerais , na tarde desta quarta. Na agenda do petista estava prevista uma entrevista coletiva que foi desmarcada. Na plenária, Lula também afirmou que defende a urna eletrônica, alvo de ataques de Bolsonaro e seus aliados. "Ele está dizendo que a urna vai praticar roubo. Sabe por que eu confio na urna? Por que se pudesse roubar na urna eletrônica, o torneiro mecânico não teria sido presidente da República duas vezes", disse.

O petista estava acompanhado dos ex-ministros Aloizio Mercadante e Luiz Dulci, do deputado Reginaldo Lopes (MG), líder do PT na Câmara e pré-candidato da legenda ao Senado, e da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, sua noiva.

Lula cumpre uma série de compromissos de pré-campanha em Minas Gerais. Nesta terça (10), esteve em Contagem (MG) e, na segunda-feira (9), em Belo Horizonte. Ele enfrentou pequenos protestos de apoiadores de Bolsonaro nos outros municípios, mas sem intercorrências.

Preocupados com atos agendados por aliados de Bolsonaro, o PT reforçou a segurança e fez ajustes na agenda do ex-presidente em viagem a Juiz de Fora nesta quarta, segundo integrantes da equipe do petista. A segurança teve de ser redobrada em Juiz de Fora, segundo aliados do petista, depois de a equipe de Lula ser avisada de que protestos foram agendados para pontos onde ele cumpre compromissos.