Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Governo federal

O retorno à farra dos ministérios

Que ninguém se iluda: o aumento da quantidade de pastas nada tem a ver com o propósito de aumentar a eficiência do governo

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 00:20

Públicado em 

09 dez 2022 às 00:20
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Sai governo, entra governo... e a história se repete: tal como uma sanfona, a quantidade de ministérios na estrutura do governo federal aumenta e diminui ao sabor do governante de plantão. O governo Collor tinha 12 ministros; Itamar Franco, 22; Fernando Henrique Cardoso, 21. No seu primeiro governo, Lula aumentou a quantidade de ministérios para 37. Dilma chegou a ter 39 ministros. Temer reduziu a quantidade a 29. Bolsonaro termina o seu governo com 23.
Aí vem Lula com o seu velho e surrado discurso de que “é bobagem pensar que um ministério custa muito” e anuncia que vai criar “os ministérios que forem necessários criar”. Pelo andar da carruagem – entenda-se carruagem como a sua gigantesca equipe de transição – vêm aí mais dez ou onze ministérios. Para quê?
Que ninguém se iluda: o aumento da quantidade de pastas nada tem a ver com o propósito de aumentar a eficiência do governo. Ao contrário, uma estrutura grande cria maiores distâncias entre os atores responsáveis pela tomada de decisão e entre esses e o presidente da República. O navio vai ficar mais obeso, lento e difícil de conduzir.
Esplanada dos Ministérios
Esplanada dos Ministérios Crédito: Agência Brasil/Marcello Casal Jr
Criar mais ministérios visa unicamente atender aos interesses políticos do novo governante que deseja acomodar no primeiro escalão os seus aliados. Dane-se a eficiência da estrutura do governo, o propósito é distribuir cargos para tentar construir alianças que viabilizem a tal da governabilidade – esta entendida como o total de votos no parlamento favoráveis às pretensões do governo.
Isso, ninguém desconhece, tem um preço e um preço muito alto. Por mais que alguém doure a pílula – com o nome de governo de coalização – a farra de criação de novos ministérios não passa da velha e surrada política do toma-lá-dá-cá que tantos escândalos gerou no passado recente da nossa história. O preço a ser pago por essa distribuição nada republicana de cargos, sabemos todos, será pago por todos nós, brasileiros.
O prejuízo com a criação de novos ministérios não virá somente com a criação de novos cargos de ministros e de seus auxiliares mais diretos, aquilo que Lula diz que “não custa muito”. A história recente do Brasil demonstra que o prejuízo maior vem da proliferação da defesa de interesses difusos – e muitas vezes escusos – desfocados dos objetivos maiores do governo, que acaba surgindo como fruto da estrutura paquidérmica nociva a qualquer organização que se deseja ágil, eficiente e eficaz.

Veja Também

Lula busca acomodar base em meio à pressão de partidos por ministérios

Lula diz ter 80% do ministério na cabeça, mas só anuncia nomes após diplomação

Lula precisa definir seu ministério considerando uma perspectiva de gênero

Os assuntos que serão administrados pelos novos ministérios de Lula já são tratados na estrutura atual montada na Esplanada dos Ministérios. Se são tratados bem ou mal, é outra história. O certo é que a criação de um novo ministério para tratar, por exemplo, dos povos originários, ou da igualdade racial, por si só não garante que esses temas terão tratamento adequado no novo governo.
O que garantiria destaque para tais assuntos seria a elaboração de políticas consistentes e lúcidas e a execução de ações concretas que de fato avançassem na direção das soluções almejadas pela sociedade brasileira. Isso poderia ser alcançado – sem maiores custos e com maior agilidade – pela vontade política do governante, sem a necessidade de criar um novo ministério e suas dezenas de novos cargos. Porque o que o Brasil precisa é de um governo eficiente e eficaz, que produza resultados positivos em favor da sociedade, e não de inchar ainda mais a sua já imensa máquina pública.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

Política Lula governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados