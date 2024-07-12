O grande feito do ES em Ação

Nas homenagens, duas foram concedidas in memorian: as destinadas a Carlos Lindenberg Filho e a Sérgio Rogério de Castro. O movimento completou, no ano passado, 20 anos de atuação e foi homenageado pela sua participação no processo de reconstrução ética do Estado e o legado deixado no desenvolvimento capixaba.

Quem acompanhou a trajetória do ES em Ação, como eu, pode atestar que a homenagem é mais do que merecida. Basta lembrar que o movimento foi criado em 2003, um dos períodos mais conturbados da história do Estado. Na época o Espírito Santo tinha acabado de eleger Paulo Hartung governador e a sua bandeira da reconstrução política do Estado já que, há mais de uma década, a sociedade capixaba convivia com uma crise institucional de grandes proporções com origem na dominação de um grupo político na Assembleia Legislativa com ramificações no Tribunal de Contas.

Sucessivos governos tinham sido vítimas desse esquema de dominação política que continuava agindo objetivando se perpetuar no poder. Quatro anos antes, em 1998, a OAB-ES, sob a batuta de Agesandro da Costa Pereira, já tinha criado o Fórum Reage ES para mobilizar a sociedade capixaba no “combate ao crime organizado, na defesa dos direitos humanos, na defesa do Estado democrático de direito e contra a impunidade em várias instâncias dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado”. O Fórum foi o responsável pelo pedido de intervenção federal no Estado e pela vinda de uma missão federal para apurar as denúncias de corrupção.

Com a eleição e posse de Hartung, foram criadas as condições para a reorganização política e institucional do Estado, a começar pela anulação da eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa que havia sido realizada enquanto os seguranças impediam a entrada de um oficial de Justiça e dois promotores que portavam notificações de suspensão do mandato de cinco deputados. A situação só se normalizou após uma nova sessão eleger Cláudio Vereza como o novo presidente da Assembleia.

O ES em Ação surgiu nesse ambiente com o propósito de mobilizar o empresariado no esforço de reconstrução do Estado, com a missão de contribuir para a formação “de uma consciência cidadã, com a promoção do pluralismo político e ideológico, com ética e a reponsabilidade social”. Os 16 empresários executivos capixabas que formam o time de fundadores “decidiram reunir suas experiências na gestão privada e, de forma voluntária, desenvolver projetos para apoiar iniciativas da gestão pública com o objetivo de tornar as ações mais efetivas em benefício da sociedade”.

Entrega da Comenda Jerônimo Monteiro, Palácio Anchieta Crédito: Ricardo Medeiros

Os projetos elaborados pelo ES em Ação – reunidos no “ES 2025” e, posteriormente, no “ES 2030” e que agora estão sendo atualizados no “ES 2035” – se desenvolvem nas áreas de formação de lideranças, do desenvolvimento (criação de um bom ambiente de negócios), educação de qualidade (para redução das desigualdades), gestão pública (para atração de investimentos) e formação de redes empresariais fortes para conquistar legitimidade no debate público.

A qualidade dos projetos e o empenho em realizá-los torna possível afirmar, sem medo de errar, que o ES em Ação contribuiu positivamente em boa parte das conquistas alcançadas pelo Espírito Santo nos últimos 20 anos que podem ser resumidas na reorganização política e institucional, no equilíbrio fiscal e na maturação de projetos voltados para o desenvolvimento sustentável. Esse legado, por isso, precisa ser lembrado, homenageado e preservado.