O eleitor "nem-nem" segue órfão nas eleições presidenciais de 2022

Diante de um quadro assim, o eleitor “nem-nem” – que não deseja votar nem em Lula nem em Bolsonaro e que, segundo as pesquisas, representa 30% do total dos votos – segue órfão lamentando a implosão prematura da “terceira via”. Implosão essa provocada pela incompetência dos partidos políticos que, longe dos extremos, se mostram incapazes de dialogar entre si para construir uma alternativa viável que quebre a polarização desenhada pela radicalização entre a esquerda petista e a direita bolsonarista.