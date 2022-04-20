Bolsonaro diz se sentir como presidiário sem tornozeleira no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (19), durante encontro com evangélicos em Cuiabá (MT), que se sente como um "presidiário sem tornozeleira eletrônica" quando está sozinho no Palácio da Alvorada, residência oficial. A fala foi transmitida ao vivo pelo YouTube na conta do senador Wellington Fagundes (PL), pré-candidato à reeleição.
Bolsonaro falou sobre as dificuldades do trabalho como presidente. "Por melhor que seja a residência onde eu esteja, o Palácio da Alvorada, com tudo que se possa imaginar, o silêncio e a solidão é ensurdecedora, muitas vezes me sinto ali um presidiário sem tornozeleira eletrônica."
O presidente foi recebido em Cuiabá pelo governador Mauro Mendes (União Brasil) e partiu do aeroporto para a Igreja Comunidade das Nações, em Cuiabá. O trajeto foi feito por uma motociata que contou com 325 motocicletas cadastradas, segundo a Polícia Militar de Mato Grosso. A expectativa inicial dos organizadores era de que a motociata contasse com 5.000 veículos.
Durante o encontro na igreja, Bolsonaro enfatizou estar em uma "missão" como presidente da República. "Cada um de nós tem a sua cruz, sabendo quem é o Senhor nos vencemos qualquer obstáculo", falou o presidente.