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Política

Bolsonaro diz se sentir como presidiário sem tornozeleira no Alvorada

Presidente participa de encontro com evangélicos em Cuiabá

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 08:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2022 às 08:26
presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (19), durante encontro com evangélicos em Cuiabá (MT), que se sente como um "presidiário sem tornozeleira eletrônica" quando está sozinho no Palácio da Alvorada, residência oficial. A fala foi transmitida ao vivo pelo YouTube na conta do senador Wellington Fagundes (PL), pré-candidato à reeleição.
Motociata em SP contou com a participação do Bolsonaro
Bolsonaro participou de motociata em São Paulo na Sexta-feira Santa (15). Crédito: Facebook/Reprodução
Bolsonaro falou sobre as dificuldades do trabalho como presidente. "Por melhor que seja a residência onde eu esteja, o Palácio da Alvorada, com tudo que se possa imaginar, o silêncio e a solidão é ensurdecedora, muitas vezes me sinto ali um presidiário sem tornozeleira eletrônica."
O presidente foi recebido em Cuiabá pelo governador Mauro Mendes (União Brasil) e partiu do aeroporto para a Igreja Comunidade das Nações, em Cuiabá. O trajeto foi feito por uma motociata que contou com 325 motocicletas cadastradas, segundo a Polícia Militar de Mato Grosso. A expectativa inicial dos organizadores era de que a motociata contasse com 5.000 veículos.
Durante o encontro na igreja, Bolsonaro enfatizou estar em uma "missão" como presidente da República. "Cada um de nós tem a sua cruz, sabendo quem é o Senhor nos vencemos qualquer obstáculo", falou o presidente.

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