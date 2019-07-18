Há nuvens não devassadas no caso das mensagens entre Moro e Dallagnol

Deltan Dallagnol e Sérgio Moro Crédito: Helvio Romero/Agência Estado

O que se sabe é que o trabalho foi executado por hackers profissionais que cobram caro pelo serviço, algo acima de R$ 100 milhões, segundo o cálculo de especialistas. Sabe-se, também, que trabalhos de interceptação de 15 telefones custam algo em torno de R$ 30 milhões.

Não se trata, pois, de coisa de amadores, ou de um jovem que se diverte descobrindo segredos e derrubando as barreiras levantadas pelas empresas de telecomunicações.

Identificar quem executou e quem pagou pelo serviço pode esclarecer muitas coisas, inclusive os critérios adotados na escolha das autoridades hackeadas. Hoje, já se sabe que não foram só os telefones de Sergio Moro e Delton Dallagnol que foram hackeados. Pelo menos mais 14 procuradores e juízes tiveram os telefones invadidos, entre eles a juíza federal substituta Gabriela Hardt, responsável pela decisão de primeira instância que condenou o ex-presidente Lula no caso do Sítio de Atibaia.

Outra autoridade que foi vítima de invasão telefônica foi o ex-procurador geral da República Rodrigo Janot. Janot revelou que, em abril, um hacker tentou acessar seus dados pessoais e o Twitter. A lista dos hackeados que participam, ou participaram, da Operação Lava Jato é numerosa.

Pouco se sabe das investigações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal para descobrir os autores das interceptações. Mas é certo que o hacker se passou por Moro no aplicativo Telegram, no dia 4 de junho, em conversa com várias pessoas. Também um membro do Conselho Nacional do Ministério Público revelou ter sido o seu Telegram clonado.

Cada vez fica mais evidente que a ofensiva contra a Lava Jato foi executada por hackers profissionais pagos a peso de ouro. Pagos por quem? Segundo Moro, por uma organização criminosa.