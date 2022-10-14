Eleições 2022: as distorções continuam no sistema eleitoral

Deputados em sessão do Congresso Nacional Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O fim das coligações nas eleições proporcionais (para deputado federal, deputado estadual e vereador) representou um avanço significativo no sistema eleitoral brasil eiro ao acabar com a esdrúxula situação na qual o eleitor votava em um candidato de um partido e acabava elegendo um de outro partido diferente, muitas vezes de ideologias opostas.

Mas a permanência do sistema proporcional de distribuição de cadeiras nos legislativos ainda traz distorções, levando o eleitor à loucura quando constata que o seu candidato perdeu as eleições enquanto outro menos votado se elegeu.

Isso acontece porque, no sistema proporcional, os votos de todos candidatos de um partido são somados para que, a partir daí, seja feita a distribuição das cadeiras. É por isso que os candidatos puxadores de votos acabam elegendo outros candidatos do seu partido muito menos votados.

Enquanto isso, candidatos mais bem votados acabam derrotados porque o seu partido não teve votos suficientes para atingir o quociente eleitoral. Nesse caso, os votos dados pelos seus eleitores são simplesmente anulados porque a soma dos votos dos candidatos do partido do seu candidato não foi suficiente para entrar na conta da distribuição das cadeiras. Mesmo quem defende o atual sistema não tem como negar que isso é uma grande injustiça com o candidato e com o eleitor.

Esse foi o caso, por exemplo, dos candidatos Renzo Vasconcelos (PSC), Felipe Rigoni (União Brasil ), Soraya Manato (PTB), Tenente Assis (PTB) e Sueli Vidigal (PDT) que, no Espírito Santo, mesmo tendo mais de 58 mil votos, não se elegeram para deputado federal, enquanto Messias Donato (Republicanos) com 42 mil votos se elegeu. O mesmo ocorreu na disputa da Assembleia Legislativa na qual Coronel Weliton (PTB) se elegeu com 12 mil votos e Doutor Hércules (Patriotas) com 23 mil votos perdeu.

A proposta de implantação do distritão, que chegou a tramitar no Congresso no ano passado com grandes chances de aprovação, procurava corrigir essas injustiças. Com o distritão, seriam considerados eleitos os candidatos mais votados em cada município (no caso dos vereadores) e no Estado (no caso dos deputados estaduais e federais). Simples assim: os mais votados seriam eleitos e os menos votados seriam derrotados independentemente do partido a que pertencessem.

O distritão não foi aprovado no Congresso porque prevaleceu o argumento de que ele iria prejudicar as minorias abrigadas nos pequenos partidos. O que era apontado como ponto negativo, na verdade era positivo já que a redução da quantidade de partidos políticos é desejável para dar maior representatividade ao nosso sistema político.

A elevada quantidade de partidos é reconhecida como um dos maiores problemas do país, colocando em risco a credibilidade do nosso sistema representativo, a governabilidade e, em decorrência, a democracia.

As eleições brasil eiras, que terão um segundo turno no próximo dia 30, nos mostraram mais uma vez que a nossa democracia ainda precisa percorrer um longo percurso de aprimoramento. Basta lembrar que os dois candidatos finalistas da disputa presidencial são recordistas em rejeição. É sinal que muita coisa está errada em nosso sistema político, a começar pelos partidos sem representatividade que abrigam políticos que saltam de uma legenda para outra a toda hora, e pela leniência de uma legislação frouxa que não pune os mais explícitos crimes eleitorais.