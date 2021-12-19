Você sabia que medicamento manipulado contribui para sustentabilidade?

Você sabia que...

O Brasil é o sétimo país que mais consome medicamentos no mundo

Segundo a Anvisa, no país são geradas até 34 mil toneladas de medicamentos vencidos e que viram lixo



O Brasil é o maior mercado de manipulação do mundo. Segundo a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), o país possui 7.545 farmácias de manipulação



O descarte de medicamentos nos locais apropriados é importante para preservar o meio ambiente e a saúde pública



Jogar direto no lixo, na pia ou no vaso sanitário contamina o solo e a água. É um resíduo químico perigoso, uma vez que os sistemas de tratamento de esgoto não conseguem eliminar algumas substâncias dos medicamentos, que acabam contaminando o meio ambiente, podendo causar danos aos seres vivos que nele habitam



Cada quilo de medicamento descartado incorretamente pode contaminar até 450 mil litros de água.



A boa notícia: Medicamento manipulado contribui para sustentabilidade

Um medicamento manipulado é prescrito de acordo com as necessidades dos pacientes e na quantidade exata para o tratamento, evitando o desperdício e o descarte desnecessário de toneladas de medicamentos vencidos. Além desse benefício, algumas farmácias de manipulação vêm se destacando em adotar ações sustentáveis, reduzindo seus impactos ambientais e contribuindo para o meio ambiente.

Com a quantidade de cápsulas produzidas sob medida para o tratamento requerido, se evita o descarte desnecessário de toneladas de medicamentos vencidos Crédito: Shutterstock

Inspirada na legislação europeia, a farmácia Carpe Diem, em Vitória, criou em 2019 o conceito de "manipulação verde", com o propósito de oportunizar médicos, nutricionistas e farmacêuticos a personalização de fórmulas que sejam verdadeiramente verdes.

O paciente tem acesso a tratamentos livres de testes em animais, de conservantes, derivados de petróleo, metais pesados, sulfatos e silicones. E ainda pode escolher cápsulas veganas e perfumes orgânicos para seus dermocosméticos. A manipulação verde garante a origem e a procedência dos insumos, com alto grau de vegetalização, feitas em harmonia com o meio ambiente. Adotou também embalagens que são biodegradáveis ou recicláveis.

As ações englobam toda estrutura da Carpe Diem que projetou e ergueu uma estrutura sustentável, onde 90% de toda energia que consome é produzida por painéis de energia solar. Além de possuir iluminação 100% de LED, o que reduz ainda mais o consumo.

Adotaram também o conceito de logística reversa, como forma de reciclar as embalagens e ajudar no sustento de inúmeras famílias que vivem da reciclagem de materiais. O investimento em toda essa estrutura sustentável foi alto, mas os proprietários afirmam valer a pena. "O planeta é nossa casa e temos que cuidar dele", afirma Fábio Fonseca.

Cápsulas veganas é uma das apostas das farmácias de manipulação Crédito: Divulgação/CarpeDiem

Outro exemplo de gestão sustentável é da farmácia de manipulação Biológica, cuja sede em Cuiabá conta uma série de itens que contribuem com a preservação do meio ambiente. A empresa investiu em uma usina de energia solar para a produção dos medicamentos, deixando de emitir 30 toneladas de CO2. O que equivale a uma floresta com 600 árvores. A usina tem capacidade para abastecer energeticamente um condomínio com 31 casas populares.

A empresa também implantou um sistema de reaproveitamento da água da chuva, que é utilizada para limpeza da área externa e jardinagem, com uma cisterna de 5.500 litros. O piso da área externa tem 90% de permeabilidade. Toda água da chuva que cai sobre ele vai para o solo, evitando enchentes, com o uso de piso drenante.

Outras ações de eficiência energética foram a adoção de laje e telhas com revestimento em isopor funcionando como isolante térmico. Utilizaram tinta especial com isolante térmico e paredes verdes Funcionam como isolante térmico e reduzem a temperatura interna e o consumo de energia.

Conta ainda com grande aproveitamento da luz natural, fazendo com que o prédio utilize o mínimo de luz artificial. Somam-se ainda a adoção de aparelhos de ar-condicionado Inverter e uso de lâmpadas LED, reduzindo também o consumo de energia.

Com a adoção dessas medidas, a Biológica venceu o prêmio Destaque do Ano em Eficiência Energética em 2015 pela ABESCO em SP.

O que podemos fazer: