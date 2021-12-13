Esculturas portuguesas ganham exposição em terras capixabas

Obras presentes na exposição “Da Ordem do Efêmero”, que entra em cartaz no Casal Design, em Vitória Crédito: Instagram/@particular.art.br

Casal Design abre as portas, de 14 a 18 de dezembro, para a exposição “Da Ordem do Efêmero”, com obras da coleção de arte da Bordallo Pinheiro, especialista em cerâmica portuguesa, promovida pela Galeria Particular.

Na ocasião, Maria Luiza Fleischner, da equipe da Bordallo no Brasil, vem diretamente do Rio de Janeiro para conversar com os convidados sobre a tradição da cerâmica portuguesa. O bate papo está marcado para às 15 horas, do dia 14, na abertura oficial do evento.

Ao todo, nove esculturas fazem parte da exposição, entre elas, a obra Disciplina do Sexo, do artista Carlito Carvalhosa, e No Azul Profundo, do artista Ângelo Venosa. As peças de Efrain Almeida, Erika Verzutti, Barrão, Isabela Capeto, Tunga, Estela Sokol e Fernando Brizio também compõem a exposição.

A Pop-up estará aberta ao público para vendas de 14 a 18 de dezembro, das 9 às 18h.

DESIGN MINIMALISTA EM MOBILIÁRIO INFANTIL

Para montar o quartinho do bebê, é importante pensar em todos os detalhes com muito amor e atenção. Cada vez mais, famílias buscam itens atemporais, minimalistas e cheios de design para montar esse espaço, prezando pela qualidade dos produtos, funcionalidade e beleza. Pensando nisso, a Tramontina lança a linha Baby Friends, com cinco diferentes itens para montar esse ambiente.

Composta por caixa organizadora, cadeira, prateleira e cabides, todos os produtos são confeccionados em madeira pinus, com acabamento pintado branco e verniz em cor natural. Os itens auxiliam na organização, ao mesmo tempo que fazem parte da decoração.

REFÚGIO NAS MONTANHAS CAPIXABAS

Com uma arquitetura que integra as áreas internas e externas, em harmonia com a paisagem local, respeitando o meio ambiente e priorizando a qualidade de vida. Esse é o Mudrah Eco Living um empreendimento aconchegante, sustentável e que oferece todas as facilidades e serviços de um resort.

O empreendimento foi projetado pela LCIn Empreendimentos e possui unidades com um e dois quartos, dentro de um complexo de lazer com cerca de 30 mil metros quadrados, cercado de área verde e lagos. Será construído na Rota dos Ipês, no município de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.

Seu nome faz analogia aos ‘Mudrãs’, gestos do Ioga usados para se reconectar com o universo. A palavra vem do sânscrito e traduz o estado inato de felicidade que habita em nós. O conceito do empreendimento propõe a reconexão do homem com o universo através dos quatro elementos - Fogo, Terra, Água e Ar. E foi traduzido na arquitetura assinada por Augusto Alvarenga, da Arus Arquitetura e, no design de interiores assinado pela Inspira Conceitos, das arquitetas Paula Rody e Bruna Rody.