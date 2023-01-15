Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comando

Segurança pública no ES: tudo como dantes no quartel de Abrantes

A justificativa é que as estatísticas de homicídios estão melhorando e não se mexe em time que está ganhando. Podemos ir mais longe: quando se trata de segurança pública, é preciso pensar duas vezes até quando estamos empatando

Públicado em 

15 jan 2023 às 00:10
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

governador anunciou recentemente a manutenção do comando na Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Enquanto isso, o governo federal não deixa pedra sobre pedra na estrutura de comando de seus órgãos policiais e, embora meio engessado, muda o que pode nas Forças Armadas. Sobrou até para a Secretaria de Segurança do DF. Seria apenas pelo fato de haver uma ruptura na esfera federal e uma continuidade da estadual?
Por aqui, a justificativa é que as estatísticas de homicídios estão melhorando e não se mexe em time que está ganhando. Podemos ir mais longe: quando se trata de segurança pública, é preciso pensar duas vezes até quando estamos empatando. Quando se troca um comandante, as perdas são grandes e irrecuperáveis; é como se todas as obras ficassem inacabadas. Raramente alguém consegue deixar as coisas dispostas de tal maneira que não sofram uma solução de continuidade, assim como é raro quem entra ter essa visão de terminar o que começaram.
Por isso mesmo, entre muitos outros motivos, políticos e policiais devem guardar uma distância regulamentar, para evitar contaminações, relações espúrias e quebra de hierarquia. Aliás, começa que uns estão de passagem e são responsáveis pelas grandes diretrizes estratégicas, enquanto outros são servidores de carreira encarregados da rotina e da parte operacional.

Veja Também

Casagrande anuncia Ramalho secretário de Segurança e mais dois nomes

Governador não tem que saber atirar, assim como as prioridades da segurança não devem ser definidas pelo soldado em patrulha. É um (não tão) difícil equilíbrio entre a proximidade e a distância entre líderes e liderados.
Claro, é uma decisão inteiramente pessoal do governador estar satisfeito ou não com a cúpula da segurança pública. Não cabe a ninguém concordar ou discordar. O governador pode até justificar publicamente, se quiser, mas apenas por razões políticas. De um ponto de vista estritamente racional, as operações mentais que o levam a manter ou trocar são insondáveis e só se prestam contas delas nas urnas. Se isso fosse uma coluna jurídica, diríamos que é um juízo plenamente discricionário.

Veja Também

Ministro da Defesa diz que acampamentos golpistas serão desmobilizados

'Deus não fez anistia', afirma Dino durante posse do diretor-geral da PF

Já em Brasília, o mundo assiste estarrecido a dois espetáculos de irracionalidade. O menos importante deles proporcionado pelos manifestantes que resolvem invadir prédios públicos, como se houvesse alguma chance de isso virar um golpe de Estado. Muito mais grave e preocupante, contudo, é que autoridades constituídas tenham deixado o Putsch da Cervejaria chegar a esse ponto, como se houvessem sido apanhadas de surpresa.
Não é simplesmente uma sucessão de governos em ruptura; não é apenas uma crise de comando, algo que se resolva trocando pessoas, o que serve apenas emergencialmente. Tanto o ministro da Justiça como o da Defesa precisarão rever conceitos e estruturas.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil Segurança Pública Brasília (DF) Polícia Militar Atos Antidemocráticos Invasão em Brasília
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados