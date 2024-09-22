Por que a ciência também é importante para a segurança pública?

O colunista aqui está exultante com a aprovação, pela Capes, nesta semana, do primeiro doutorado profissional em Segurança Pública do Brasil. Claro: como membro do corpo docente, isso é a coroação de uma década de trabalho em equipe. Contudo, não apenas os profissionais da segurança deveriam estar felizes, mas toda a sociedade.

Até a 2ª Guerra Mundial, a expectativa de vida era de pouco mais de 40 anos. Uma das causas de estarmos quase dobrando a duração da vida humana é a redução da violência (sim, ao contrário do que pensam os alarmistas, a violência está diminuindo no mundo em geral, ainda que nem sempre, nem em todos os lugares). A outra razão de estarmos vivendo mais são os espetaculares avanços da medicina e sua universalização (sim, a despeito do quanto se reclama da sua mercantilização).

É claro que a ciência somente conseguiu avançar a poder de pesquisa científica. É só por isso que terapias e medicamentos desconhecidos até recentemente hoje estão disponíveis a um número progressivamente maior de pacientes. Ninguém duvida da importância dos cientistas e da academia para o progresso da Medicina. O mesmo não se dá quando falamos em segurança pública.

Infelizmente, tanto o trabalho das polícias como do Judiciário, do MP e de outros órgãos, passando pelo sistema prisional e pela legislação criminal, tudo continua sendo feito de maneira intuitiva, muitas vezes até irracional. Não se aprofundam os debates, não se avaliam as práticas e as políticas públicas, não se aferem a efetividade e a economicidade das medidas adotadas pelo Estado.

Quase tudo que é feito tem uma explicação histórica, não lógica. A consequência, claro, é muito desperdício de dinheiro e resultados poucos satisfatórios, além de fenômenos como as facções criminosas.

Nem todo mundo percebe, mas as forças de segurança e as instituições de ensino superior estão de costas umas para as outras desde o regime militar, embora este tenha acabado em 1985. É isso aí, mesmo: mais de 40 anos depois, professores e policiais continuam se olhando com desconfiança e, muitas vezes, animosidade, embora nem sejam os mesmos.

A população, também, parece não notar que a mesma racionalidade e o mesmo rigor científico com que se constroem edifícios ou se tratam doentes devem ser utilizados para a administração da justiça criminal, para a prevenção e para a apuração dos crimes etc.