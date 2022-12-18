Papai Noel em janeiro para quem se armou no governo Bolsonaro

Pelas declarações do anunciado futuro ministro da Justiça, parece que o próximo governo mantém a intenção de rever as medidas armamentistas , mas não está claro se será uma volta radical ao status quo anterior, isto é, às regras que vigoravam antes da Era Bolsonaro. O que é possível captar com maior clareza é que não se pretende simplesmente tomar de volta as armas adquiridas nesse período.

Do ponto de vista jurídico, não haveria problema algum: as autorizações para posse e porte de arma são todas concedidas em caráter temporário e precário, isto é, podem ser revogadas a qualquer tempo e, no mínimo, podem não ser renovadas quando o prazo atual vencer. Além disso, como foram baseadas em atos normativos inconstitucionais, poderiam ser pura e simplesmente anuladas.

Ocorre que sempre aparece quem se engana achando que o Direito comporta qualquer interpretação maluca e, de qualquer maneira, nenhum administrador público quer lidar com dezenas de milhares de ações, mesmo que tenha a certeza de sair vencedor em todas. É uma trabalheira e um desgaste danado.

Por falar em desgaste, também parece que o novo presidente assumirá em tom conciliador e vai evitar bater de frente mesmo com os mais renhidos partidários de seu opositor nas eleições. Devem ter feito as contas e chegado à conclusão de que o mais importante é o daqui para a frente, e que o arsenal adquirido nos últimos anos, apesar de vir crescendo exponencialmente, não é tão grande que exija medidas mais enérgicas e tão impopulares, ainda que em um grupo relativamente pequeno.

Não é o ideal em termos de segurança pública, mas pode ser o possível no plano da política. E tem outras coisas que o governo federal poderia fazer – e nunca fez – em matéria de proteger a sociedade; já falamos aqui nesta coluna como é pequeno o efetivo da Polícia Federal perante suas missões constitucionais, bem como a necessidade de que o sistema jurídico penal volte a ter racionalidade, coerência e sistematização, que o Brasil volte a ter um Código Penal, em vez de uma colcha de retalhos improvisado à base de populismo eleitoreiro.