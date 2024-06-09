Nem sempre as pessoas percebem que a Defesa Civil também é uma questão de segurança pública, embora geralmente não lide com criminosos. Outro detalhe é que a população e os governantes invariavelmente são pegos de surpresa quando uma calamidade desproporcional atinge esta ou aquela região.

O Brasil não enfrenta furacões e terremotos, mas as cheias e as secas são uma constante e é claro que em algum lugar do nosso vasto território vira e mexe as coisas serão muito mais graves do que o usual. Em outras palavras, essas tragédias são perfeitamente previsíveis, só não se sabe onde e quando acontecerão.

É claro que as providências imediatas cabem aos governos atuais, mas é uma completa tolice esquecer décadas acumulando descaso e falta de providências, ausência de estruturas físicas funcionais, pessoal capacitado e equipamentos, planos de contingência insuficientes etc. Isso para não falar em orçamentos arrombados pegando todo mundo de calça curta.

É que, como essas coisas não incomodam no cotidiano, ficam relegadas, e o resultado é o que se está vendo no Rio Grande do Sul , mas também acontece no Rio de Janeiro e, por que não, no Espírito Santo? Aliás, fica claro que não temos mecanismos para que órgãos federais e dos estados poupados atuem com a escala e a rapidez necessárias, tudo parecendo apenas uma atitude de solidariedade e cooperação, não um funcionamento claramente determinado para quando os desastres ultrapassarem a escala de capacidade regional.

Mais triste ainda é perceber que a maior preocupação é arranjar culpados e desgastar adversários políticos, deixando a população em segundo plano. Não existe tragédia de direita ou de esquerda. A enchente não vai atingir apenas uma das margens do rio, só aquela onde moram os que não votaram em mim.

Doações chegam ao Rio Grande do Sul Crédito: Azul/Divulgação

Depois da devastação consumada, o socorro chega muito mais por ações de pequena escala, vindas de grupos de amigos e comunidades que se unem para ajudar os compatriotas, o que é por definição improvisado e insuficiente. Aviões da passageiros são usados para transportar cestas básicas e posam para fotos; equipes de bombeiros são enviados de outros estados, enfim, o povo brasileiro mostra a sua boa vontade e sua empatia, mas é claro que isso nunca vai ser suficiente.