Jacarezinho: em vez de culpados ou heróis, é preciso identificar responsáveis

Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho Crédito: Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress

Diante da operação policial mais sangrenta da história do Rio de Janeiro , críticos sustentam que o número de mortos neste mês na favela do Jacarezinho teria sido uma represália pelo policial vitimado logo no início da operação, enquanto os dirigentes da Polícia Civil elogiam o profissionalismo de seus integrantes. Está simplificado demais. Em situações como aquela, o comportamento humano é influenciado por um turbilhão de fatores pouco estudados pela ciência, mas bem conhecidos pelos militares, que os utilizam há milênios.

Na Ofensiva do Somme, entre julho e novembro de 1916, os ingleses tiveram 20 mil mortos logo no primeiro dia. Houve quase um milhão de baixas dos dois lados enquanto a linha de frente avançava ou recuava alguns poucos metros. Tudo isso ocorreu porque os comandantes não adequaram suas táticas ao surgimento da metralhadora.

Mais estranho, porém, que um general ordenar o avanço das tropas contra uma chuva de projéteis é o fato de os subordinados obedecerem ao custo de suas próprias vidas, sem questionar a óbvia inutilidade desse sacrifício.

O comportamento de manada e o treinamento cotidiano em ordem unida fazem com que seja muito mais fácil comandar tropas que indivíduos. Descargas de adrenalina impelem ao ataque. A solidariedade forjada sob fogo torna impossível recuar enquanto seu amigo avança. A visão em túnel permite enxergar apenas o objetivo traçado antes de tudo começar.

Não parar antes de morrer ou esgotar a munição é o natural, especialmente quando se tem uma arma automática ou semiautomática. O ethos guerreiro e os conflitos por prevalência social e territorial não são uma exclusividade masculina ou dos mocinhos. Os dois lados foram tomados por tudo isso quando o primeiro policial tombou.

Talvez a operação tenha vazado, talvez os criminosos estivessem convencidos de que, desta vez, não era apenas a polícia fazendo o seu trabalho. O fato é que não atiraram somente para fugir. Todos esses fatores e seus desdobramentos são conhecidos e previsíveis, devendo ser considerados ao se decidir por uma ação potencialmente conflituosa, porque, uma vez iniciado, o fluxo não pode mais ser detido.

Em outras palavras, em vez de buscar respostas simples e culpados ou heróis, é preciso identificar responsabilidades. A conduta individual dos policiais naquela situação é menos importante que a escolha de quem os colocou ali.

Há anos os governantes do Rio parecem acreditar que a força bruta é a única solução para os problemas que ela mesma criou ao longo de décadas. Consideram que esse é o modo “normal” de reprimir o crime e que os cidadãos que moram nas favelas vão realmente suportar esse preço e ainda colaborar nessa guerra sem propósito.