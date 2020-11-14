Artista plástica faz sucesso bordando pássaros em folhas secas

Foi durante a quarentena que Márcia Borges começou a bordar pássaros em folhas. "Considero que o bordado é uma pintura em linha", diz. Crédito: Fernando Madeira

A mineira Márcia Aparecida Ramos Borges começou a bordar ainda criança. A mãe e a irmã mais velha, feras na técnica, acabaram ensinando a pequena. E foi o bordado que a salvou muitas vezes durante a pandemia do coronavírus. Com agulha e linhas, a artista plástica tem feito verdadeiras obras de arte em folhas secas. As imagens de pássaros se espalham pelo Instagram e passaram a fazer o maior sucesso. "Eu considero que o bordado é uma pintura em linha. É preciso saber trabalhar o desenho, as cores e a harmonia, que são elementos que compõe a pintura. O interessante desse processo é o potencial sinérgico das artes, quando você aprende uma modalidade nova, você desenvolve as demais", diz.

Ela conta que a liberdade dos pássaros sempre a encantou. "Já desenvolvo trabalhos com eles em obras de cerâmica, pintura e mosaicos. No meu ateliê e na minha casa, tenho costume de colocar frutas todos os dias. Esse é um hábito de décadas e é muito gratificante".

Ela, que mora em Vitória, sempre esteve na ativa. Participou dos circuitos de artes na cidade, de exposições coletivas, grupos de desenho de modelo vivo, projeto de extensão em pintura, aulas particulares e com o próprio trabalho no ateliê. "Durante a graduação a gente tem contato com várias modalidades de artes e com o passar do tempo, naturalmente, eu enveredei para pintura, o mosaico e a cerâmica", diz. A filha Lorena segue seus passos. Também é uma artista e vende suas obras para todo Brasil. "Ela é artista, criativa e com muita atitude", diz a mãe, orgulhosa.

Márcia também é apaixonada por bike. E adora praticar pedal por Vitória e outras cidades do Estado. E tem o sonho de colocar em prática um projeto no ateliê para tornar a arte acessível. Cheia de entusiasmo, ela abriu seu baú de histórias para mostrar os objetos que carrega ao longo da vida. Confira!