Vila Velha apresenta um novo tempo para o livro e a leitura

Estudante com um livro aberto Crédito: pexels

No dia 22-02-22, data que pode ser lida de trás para frente, uma capicua, palavra de origem catalã, que significa “cabeça e cauda”, ou número palíndromo cujo reverso é ele próprio, criou-se um novo portal de conhecimentos no município de Vila Velha, com relação ao livro e à leitura.

Com a presença de professores, gestores, bibliotecários e muitos escritores, 31 mil livros de literatura foram entregues às bibliotecas municipais e todas as escolas de Vila Velha receberam um conjunto de oitenta títulos diferentes, de autores capixabas, um investimento de R$ 2 milhões. Esses livros chegarão a 41 mil alunos, que terão acesso a esse acervo. Eles estão de acordo com o Projeto IdentidadES, que se iniciou neste ano, nas bibliotecas, e visa fortalecer o patrimônio histórico-cultural do Espírito Santo , por meio da leitura. O investimento feito pela Prefeitura de Vila Velha visa estimular e proporcionar aos alunos canelas-verdes o contato direto com livros e autores capixabas, reforçando a identidade capixaba e enriquecendo a cultura de nosso Estado.

Com essa atitude, a gestão municipal reconhece que o acesso à leitura e à literatura deve ser democrático, de fácil acesso, compartilhado e multiplicado. Vários projetos são desenvolvidos de estímulo à leitura e à escrita, à arte e às expressões artísticas. Entre eles, há alguns anos, o projeto “Entre Versos e Rimas”, os jornais escolares, a contação de histórias e os grupos de leitura.

Neste ano, haverá um investimento maior na formação de professores-leitores, pois sabemos que o professor, aliado aos pedagogos e aos bibliotecários, são os principais responsáveis pela formação e o desenvolvimento do hábito e do gosto pela leitura entre os alunos. Eu mesmo estarei à frente do projeto “Pedagogia da Leitura Literária”, que se inicia agora e vai até o final do ano, culminando com a publicação em e-book de relatos de práticas de formação leitora.

Sabemos que vivemos tempos digitais e que os processos de leitura e de escrita se mudaram para outros suportes e de diferentes maneiras. Vivemos em um mundo em transformação e precisamos aprender a viver nesse novo mundo, em que “tudo que é sólido desmancha no ar”. Um mundo de culturas líquidas, mutáveis, em constante ebulição.

É uma ilusão imaginarmos que uma sociedade pode se tornar cidadã, consciente, bem informada, sem uma boa escolarização e sem muita leitura. O que tenho visto por aí é uma escola em que nem o professor lê, por não ter tempo, por ter tido uma má formação ou porque está tão fascinado pelas redes sociais como os seus alunos.