O que faz a Noruega ser um país tão desenvolvido?

Passei quinze dias viajando de navio pela Noruega, de Bergen a Honingsvag, no extremo norte do país, já quase na fronteira com a Rússia, e deu para ter uma noção legal desse país que é considerado um dos mais desenvolvidos do mundo, um dos maiores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e um dos mais pacíficos e agradáveis para viver.

Claro, era final de verão, peguei uma temperatura super agradável, nunca menos de 8°C e não superior a 18°C. Uma delícia de clima para viajar, caminhar, contemplar a natureza exuberante, navegar em seus encantadores fiordes, com cascatas desaguando no mar e casinhas coloridas à margem, cada paisagem mais bonita do que a outra.

A Noruega é um país para se viver em contato com a natureza, daí ser o paraíso para os que fazem caminhada, escalada, alpinismo, canoagem, todo tipo de esporte em contato com a natureza. Por todo lado, veem-se montanhas e água. Herdeiro do povo viking, que teve seu auge de 799 a 1.066 d.C, e viajou pelo mundo todo, chegando às Américas quinhentos anos antes de Colombo, o norueguês se alimenta e vive da água.

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Nós, brasileiros, nos acostumamos, desde a colonização portuguesa, a associar a Noruega ao bacalhau, esse peixe curtido em sal, barato no passado e, hoje, caro para nós. No entanto, o bacalhau é um alimento dos portugueses, que o usava para as grandes travessias, sem estragar. Fui a vários supermercados na Noruega, a mercados de peixe, a restaurantes e em nenhum lugar vi bacalhau, como o comemos aqui. Eles comem, e muito, peixe fresco, principalmente salmão e truta, mas há uma enorme variedade de pescado, o principal alimento deles, comido fresco. Talvez daí venha a longevidade do povo e a sua saúde.

Vi muitos carneiros e pouco gado bovino. Eles não têm grandes pastagens para o cultivo desses animais, por isso, a carne é importada, e cara. Nada é barato, para nós, na Noruega, que tem um salário mínimo em torno de R$ 15 mil, ou seja, 2.800 euros. Embora não pertença à União Europeia e nem adote o Euro como moeda, a moeda local é o NOK, a coroa norueguesa. A Noruega é membro fundador da Otan, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pois foi invadida pelos nazistas, na II Guerra, que a usaram como trampolim para chegar à URSS. É um país pacífico, com pequeno contingente nas forças armadas, que procura se manter neutro nas brigas mundiais, mas teme a proximidade com a Rússia, país bélico, sempre disposto a aumentar suas fronteiras.

O que faz a Noruega ser um país tão desenvolvido, entre os top 5 do mundo? Em alguns quesitos, só fica atrás de Luxemburgo e do Catar, países muito pequenos e pouco populosos, cuja renda vem do mercado financeiro, no caso do primeiro, ou da exportação de petróleo e gás, no do segundo.

Cidade de Trondheim, na Noruega Crédito: Pixabay

Parece que o sucesso da Noruega, no cenário mundial, esteja no modelo social adotado nos países nórdicos, concentrando recursos na saúde universal, num regime abrangente de previdência social e, sobretudo, na educação de qualidade para todos, subsidiada até o ensino superior. Desde 2001, a Noruega está classificada como um dos países mais desenvolvidos do mundo e o Índice Global da Paz a coloca entre os mais pacíficos. Em 2017, um estudo feito por peritos internacionais classificou-a como o país mais feliz do mundo, superando a Dinamarca, eleita em 2016.