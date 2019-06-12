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Viagem

5 experiências gastronômicas imperdíveis para aproveitar na Noruega

De safári gastronômico a restaurantes que apostam em ingredientes locais e próprios de cada estação, tem opções para todos os gostos

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 17:05

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

12 jun 2019 às 17:05
A Noruega é um dos países que vem mais se destacando no cenário gastronômico mundial nos últimos anos. Muitos viajantes escolhem o país como destino pelas experiências únicas que oferece ao paladar. Confira abaixo cinco experiêcias gastronômicas imperdíveis na Noruega:
Cervejaria Ægir
Cervejaria artesanal chamada Ægir Crédito: Divulgação/ New Age
Flåm é um dos vilarejos mais charmosos da região dos fiordes da Noruega. Lá está localizada uma cervejaria artesanal chamada Ægir. O estabelecimento rapidamente chama a atenção pela arquitetura de estilo viking, mas a melhor parte está no seu cardápio. Na Ægir, eles fabricam a própria cerveja com a água das geleiras e as servem em torneiras de chopp feitas de chifres de rena. Além da degustação de cervejas, o local também oferece uma grande variedade de pratos da gastronomia local.
Restaurante Credo
Restaurante Credo, localizado na cidade histórica de Trondheim Crédito: Divulgação/ New Age
O aclamado Restaurante Credo, localizado na cidade histórica de Trondheim, é conhecido por levar a sério a filosofia do “Farm to Table”, usando ingredientes locais e próprios de cada estação. O estabelecimento acaba de ganhar sua primeira estrela Michelin e tem a engajada chef Heidi Bjerkan no comando. Heidi foi a primeira mulher norueguesa a receber uma estrela Michelin, além de também ter sido a primeira a receber o prêmio de sustentabilidade do guia. Ela foi reconhecida por ser engajada na conscientização sobre os sistemas alimentares, trabalhando pela evolução das práticas de uso da terra e preservando a cultura gastronômica tradicional da sua região.
Mercado de peixes de Bergen
No Mercado de Peixes, onde há uma grande variedade de frutos do mar, frutas, verduras e especiarias Crédito: Divulgação/ New Age
Na vibrante cidade de Bergen, a segunda maior da Noruega, uma das experiências gastronômicas mais autênticas é a visita ao Mercado de Peixes, onde há uma grande variedade de frutos do mar, frutas, verduras e especiarias. É uma oportunidade imperdível de conhecer e provar os sabores exóticos da Noruega com degustações ou almoços informais nos restaurantes, que servem porções de peixes e cervejas locais. O mercado existe desde o século XIII e está localizado no coração da cidade.
Safari gastronômico em Røros
Røros também abriga uma rica cultura gastronômica Crédito: Divulgação/ New Age
Røros é uma encantadora cidade na região central da Noruega, que ficou conhecida por servir de inspiração para o filme Frozen, da Disney. Além de seus belíssimos cenários, Røros também abriga uma rica cultura gastronômica. Por isso, é possível embarcar em um safári gastronômico na região, para conhecer melhor os ingredientes e pratos típicos do local, com destaque para os laticínios premiados mundialmente.
Destilaria Aurora Spirit
Aurora Spirit, produtora de aquavit, bebida nacional da Noruega, além de gins e outras bebidas premiadas em campeonatos mundiais Crédito: Divulgação/ New Age
A cidade de Tromsø, no norte da Noruega, é conhecida como a capital da aurora boreal, pela grande incidência do fenômeno na região. Inspirada pelas luzes do norte, foi criada na cidade a destilaria Aurora Spirit, produtora de aquavit, bebida nacional da Noruega, além de gins e outras bebidas premiadas em campeonatos mundiais. É possível visitar o estabelecimento para degustações dessas bebidas típicas da região.

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