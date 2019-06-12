5 experiências gastronômicas imperdíveis para aproveitar na Noruega

A Noruega é um dos países que vem mais se destacando no cenário gastronômico mundial nos últimos anos. Muitos viajantes escolhem o país como destino pelas experiências únicas que oferece ao paladar. Confira abaixo cinco experiêcias gastronômicas imperdíveis na Noruega:

Cervejaria Ægir

Cervejaria artesanal chamada Ægir Crédito: Divulgação/ New Age

Flåm é um dos vilarejos mais charmosos da região dos fiordes da Noruega. Lá está localizada uma cervejaria artesanal chamada Ægir. O estabelecimento rapidamente chama a atenção pela arquitetura de estilo viking, mas a melhor parte está no seu cardápio. Na Ægir, eles fabricam a própria cerveja com a água das geleiras e as servem em torneiras de chopp feitas de chifres de rena. Além da degustação de cervejas, o local também oferece uma grande variedade de pratos da gastronomia local.

Restaurante Credo

Restaurante Credo, localizado na cidade histórica de Trondheim Crédito: Divulgação/ New Age

O aclamado Restaurante Credo, localizado na cidade histórica de Trondheim, é conhecido por levar a sério a filosofia do “Farm to Table”, usando ingredientes locais e próprios de cada estação. O estabelecimento acaba de ganhar sua primeira estrela Michelin e tem a engajada chef Heidi Bjerkan no comando. Heidi foi a primeira mulher norueguesa a receber uma estrela Michelin, além de também ter sido a primeira a receber o prêmio de sustentabilidade do guia. Ela foi reconhecida por ser engajada na conscientização sobre os sistemas alimentares, trabalhando pela evolução das práticas de uso da terra e preservando a cultura gastronômica tradicional da sua região.

Mercado de peixes de Bergen

No Mercado de Peixes, onde há uma grande variedade de frutos do mar, frutas, verduras e especiarias Crédito: Divulgação/ New Age

Na vibrante cidade de Bergen, a segunda maior da Noruega, uma das experiências gastronômicas mais autênticas é a visita ao Mercado de Peixes, onde há uma grande variedade de frutos do mar, frutas, verduras e especiarias. É uma oportunidade imperdível de conhecer e provar os sabores exóticos da Noruega com degustações ou almoços informais nos restaurantes, que servem porções de peixes e cervejas locais. O mercado existe desde o século XIII e está localizado no coração da cidade.

Safari gastronômico em Røros

Røros também abriga uma rica cultura gastronômica Crédito: Divulgação/ New Age

Røros é uma encantadora cidade na região central da Noruega, que ficou conhecida por servir de inspiração para o filme Frozen, da Disney. Além de seus belíssimos cenários, Røros também abriga uma rica cultura gastronômica. Por isso, é possível embarcar em um safári gastronômico na região, para conhecer melhor os ingredientes e pratos típicos do local, com destaque para os laticínios premiados mundialmente.

Destilaria Aurora Spirit

Aurora Spirit, produtora de aquavit, bebida nacional da Noruega, além de gins e outras bebidas premiadas em campeonatos mundiais Crédito: Divulgação/ New Age