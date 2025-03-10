De Safo a Clarice Lispector, a literatura feita pelas mulheres

Dia 8 de março foi o Dia Internacional das Mulheres, uma homenagem às operárias norte-americanas mortas num incêndio em Nova York. A luta das mulheres por sua emancipação e independência do jugo masculino sempre existiu, mas recrudesceu no século XIX, quando se uniram para lutar pelo direito à educação, ao trabalho, ao voto e a todos os direitos garantidos aos homens.

Também às mulheres era cerceado o direito de escrever e de publicar livros, artigos ou qualquer outra manifestação pública. Mulher ‘direita’ era a ‘do lar’, recatada em suas rotinas domésticas. A mulher escritora, no entanto, sempre existiu, desde Safo, poetisa grega, no século VI a. C. No entanto, o que chegou até nós dessa célebre poetisa, célebre e admirada na Antiguidade? Muito pouco. 650 versos dos nove livros que escreveu, escritos em papiros que enrolavam múmias do Egito. Um substantivo, “safismo”, equivalente a “lesbianismo” e, talvez, o infame adjetivo “safada”.

Nos dois mil anos seguintes da história da humanidade, poucas mulheres escritoras ou artistas tiveram seus nomes registrados e chegaram até nós. Após o barroco, no século XVII, com a mexicana sóror Juana Inês de La Cruz (1651-1695) e sua atormentada poesia escrita em “sangre”, ninguém mais pôde conter a força criativa das mulheres.

A literatura como ato de criação estética, fruto da sensibilidade, possui uma essência feminina. No entanto, o mundo machista dos dois últimos milênios negou à mulher a possibilidade de ser artista ou apagou sua memória no tempo. Quando as Academias de Letras foram criadas, na França, no século XVIII, elas eram restritas aos homens.

A Academia Brasileira de Letras, fundada em 1896, não permitiu a entrada de Júlia Lopes de Almeida, a maior escritora de seu tempo, só dando entrada às mulheres a partir de 1979, com Rachel de Queiroz. Lutando sempre, as mulheres foram cortando laços machistas, romperam prisões, abriram espaços, para raiar no século XX, o ‘século das mulheres’. Hoje, elas são a maioria dentre as leitoras e, em algumas áreas, como escritoras.

A escritora brasileira Clarice Lispector Crédito: Divulgação/Rocco

Dos 121 Prêmios Nobel de Literatura concedidos, apenas 18 o foram às mulheres: 2024: Hang Kang (Coreia do Sul); 2022; Annie Ernaux (França); 2020: Louise Glück (Estados Unidos); 2018: Olga Tokarczuk (Polônia); 2015: Svetlana Aleksiévitch (Belarus); 2013: Alice Munro (Canadá); 2009: Herta Müller (Alemanha); 2007: Doris Lessing (Grã-Bretanha); 2004: Elfriede Jelinek (Áustria); 1996: Wislawa Szymborska (Polônia); 1993: Toni Morrison (Estados Unidos); 1991: Nadine Gordimer (África do Sul); 1966: Nelly Sachs (Suécia); 1945: Gabriela Mistral (Chile); 1938: Pearl Buck (Estados Unidos); 1928: Sigrid Undset (Noruega); 1926: Grazia Deledda (Itália); 1909: Selma Lagerlöf (Suécia).