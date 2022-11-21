Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Símbolo augusto da paz"

Bandeira nacional não pode ser mal-usada como símbolo de uma ideologia

É antidemocrático, irracional e patético brasileiros inconformados com a derrota eleitoral usarem um símbolo nacional para fechar rodovias, cantarem o hino para pneus, acamparem em frente a quartéis, esperando intervenção militar

Públicado em 

21 nov 2022 às 02:00
Francisco Aurelio Ribeiro

Colunista

Francisco Aurelio Ribeiro

O Hino à Bandeira Nacional foi composto por Olavo Bilac, jornalista, contista, cronista e, principalmente, poeta parnasiano brasileiro, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos escritores mais lidos, citados e declamados de sua época. Os modernistas diminuíram-lhe um pouco o brilho, mas seu nome se imortalizou como o autor da letra do Hino à Bandeira Nacional e como Patrono dos Reservistas. Sim, foi ele o idealizador do serviço militar obrigatório, necessário à época em que foi criado, mas não nos dias de hoje.
É preciso acabar com esse alistamento militar obrigatório dos jovens aos 18 anos. Carreira militar deve ser somente para profissionais. Talvez precisemos pensar um serviço civil obrigatório. Ao final do ensino médio ou do superior, todo jovem deveria dedicar um tempo obrigatório para servir as comunidades, ajudando aos mais necessitados.
Fiz isso no Projeto Rondon no tempo dos militares, e foi uma experiência que me marcou, indelevelmente. O que vi e vivi no sertão do Ceará mostrou-me a realidade de nosso país tão grande, tão rico e tão socialmente injusto. Hoje, não precisamos ir ao Ceará, basta sair de casa ou da frente das telas dos celulares para enxergarmos a miséria que nos rodeia.

Veja Também

O atentado à democracia brasileira após as eleições

Deus, pátria e família? Sabemos bem o que isso significa

Usos e abusos da bandeira nacional

A música do Hino à Bandeira foi composta por Antônio Francisco Braga, compositor, regente e professor de música no Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. O Hino à Bandeira foi feito a convite do prefeito Pereira Passos, do Rio de Janeiro, e apresentado, pela primeira vez, em 1906. A partir daí, o hino foi adotado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, passou a ser cantado em todas as escolas do Rio, e, aos poucos, foi incorporado pelos militares e pelas outras unidades da Federação.
O dia 19 de novembro passou a ser o Dia da Bandeira Nacional, que deve ser hasteada, solenemente, nas repartições públicas, ao som do Hino à Bandeira. Nós, estudantes do passado, sabemos cantar o Hino à Bandeira, bem como vários outros, pois isso era uma prática corriqueira nas escolas de antigamente.
Para quem não conhece, eis o começo da letra: “Salve lindo pendão da esperança, Salve símbolo augusto da paz! Tua nobre presença à lembrança / A grandeza da Pátria nos traz. / Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, / Querido símbolo da terra, / Da amada terra do Brasil!/ Em teu seio formoso retratas / Este céu de puríssimo azul, / A verdura sem par destas matas, / E o esplendor do Cruzeiro do Sul”.
Mulher segurando a bandeira do Brasil
A bandeira brasileira é símbolo de uma nação com 215 milhões de habitantes, diversa e multicultural Crédito: rawpixel.com/Freepik
O Hino à Bandeira serviu para popularizar a própria bandeira como símbolo nacional, já que muitos republicanos de primeira hora, como José do Patrocínio e Silva Jardim, não a viam como símbolo republicano. Houve pouca alteração na bandeira da Monarquia, visto que as cores verde e amarela eram representativas das casas dinásticas dos Bragança, D. Pedro, e dos Habsburgo, D. Leopoldina, nossos primeiros imperadores.
Essas cores, na visão de muitos republicanos, não representavam a diversidade étnica e cultural brasileira. José do Patrocínio propunha as cores vermelha, para representar os povos indígenas, branca, para representar os colonizadores europeus, e preta, para simbolizar os afro-brasileiros. E estava certo! No entanto, a bandeira ficou e o hino conquistou a população brasileira, passando a ser importantes elementos de integração nacional.
Agora, mais de cem anos depois de sua adoção pelo povo brasileiro, a bandeira nacional não pode ser mal-usada como símbolo de um partido político, o PL, de uma ideologia, o nazifascismo, e de um líder da extrema-direita, o capitão cloroquina. A bandeira brasileira é símbolo de uma nação com 215 milhões de habitantes, diversa e multicultural. É antidemocrático, ilegal, irracional e patético brasileiros inconformados com a derrota eleitoral nas urnas usarem um símbolo nacional para fechar ruas, rodovias e pontes, cantarem o hino nacional para pneus, acamparem em frente a quartéis, esperando intervenção militar. Precisam é de intervenção psiquiátrica, já!

Francisco Aurelio Ribeiro

É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades.

Tópicos Relacionados

Política Protestos Bolsonaristas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados