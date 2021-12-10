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Fim

Resumão do Brasileirão: Galo sobra, Fortaleza surpreende e Imortal morre

O Atlético-MG mereceu demais o título. Fortaleza e América-MG foram gratas surpresas na competição, que viu Internacional e São Paulo decepcionarem, e o Grêmio ser rebaixado pela terceira vez

Públicado em 

10 dez 2021 às 03:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Campeonato mais importante do país, o Brasileirão chegou ao fim na noite desta quinta-feira (09). A competição chegou a sua última rodada já conhecendo campeão, vice e alguns rebaixados, mas nem por isso faltou emoção na rodada derradeira. Então vamos ao resumo dos principais acontecimentos desta temporada.

O temido rebaixamento chegou

A conquista do Galo é indiscutível. O time mineiro amassou os rivais. Hulk foi o artilheiro e craque do campeonato. Cuca conseguiu fazer seu ótimo elenco ser consistente. Uma conquista incontestável.
Flamengo e Palmeiras são dois entre os três melhores times do país. Muito se esperava dos dois na disputa do Brasileirão, mas faltou perna para acompanhar o Galo. Melhor para o Verdão que conquistou a Libertadores em cima do Rubro-Negro, que passou em branco nas principais competições da temporada.
Desbancando vários gigantes, o Fortaleza termina o Brasileirão na quarta colocação. Uma campanha sensacional para um clube bem estruturado, com os pés no chão e que não faz loucuras para montar o elenco. Com um elenco modesto e muito trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda provou que é possível fazer mais com menos.
Corinthians e Bragantino se garantiram na fase de grupos da Libertadores, enquanto Fluminense e América-MG aproveitaram a existência do G-8 para chegarem à Pré-Libertadores. Resultado bom para todos, mas quem surpreende aí é o Coelho, que com um time modesto conseguiu fazer bonito para chegar onde chegou. Um feito para ser comemorado.
Do 9º ao 13º ficaram Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional e São Paulo. Posição normal para Dragão e Vozão. Mas Peixe, Colorado e Tricolor decepcionaram. Principalmente o Inter que flertou com a Libertadores o campeonato todo e o São Paulo que escapou do rebaixamento no detalhe. Clubes têm muito o que discutir para o ano que vem.
O Athletico-PR dedicou seu ano às Copas. Campeão da Sul-Americana e finalista da Copa do Brasil. No Brasileirão briga contra o rebaixamento e um 14º lugar que passará despercebido no Brasileirão. Aposto que o torcedor não tá achando ruim. Questão de prioridades.
Cuiabá (foto) e Juventude alcançaram seus objetivos: permanecer na Série A. Para o time que sobe nada mais interessa. Ficaram, e agora sim podem pensar em subir degraus nas próximas edições.
Sandy e Júnior eternizaram uma canção que diz: "...o que é imortal, não morre no final...". Mas o futebol não parece muito ter simpatia a essa afirmação. O Grêmio, o Imortal Tricolor, morreu em casa, mesmo vencendo o Atlético-MG, e se juntou à Bahia, Sport e Chapecoense (pior equipe da história do Brasileirão dos pontos corridos) na barca que vai à Série B 2022. Caiu porque foi incompetente, simples assim. Hora de juntar os cacos e tentar se reerguer na Segunda Divisão.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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