Resumão do Brasileirão: Galo sobra, Fortaleza surpreende e Imortal morre

O temido rebaixamento chegou

A conquista do Galo é indiscutível. O time mineiro amassou os rivais. Hulk foi o artilheiro e craque do campeonato. Cuca conseguiu fazer seu ótimo elenco ser consistente. Uma conquista incontestável.

Flamengo e Palmeiras são dois entre os três melhores times do país. Muito se esperava dos dois na disputa do Brasileirão, mas faltou perna para acompanhar o Galo. Melhor para o Verdão que conquistou a Libertadores em cima do Rubro-Negro, que passou em branco nas principais competições da temporada.

Desbancando vários gigantes, o Fortaleza termina o Brasileirão na quarta colocação. Uma campanha sensacional para um clube bem estruturado, com os pés no chão e que não faz loucuras para montar o elenco. Com um elenco modesto e muito trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda provou que é possível fazer mais com menos.

Corinthians e Bragantino se garantiram na fase de grupos da Libertadores, enquanto Fluminense e América-MG aproveitaram a existência do G-8 para chegarem à Pré-Libertadores. Resultado bom para todos, mas quem surpreende aí é o Coelho, que com um time modesto conseguiu fazer bonito para chegar onde chegou. Um feito para ser comemorado.

Do 9º ao 13º ficaram Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional e São Paulo. Posição normal para Dragão e Vozão. Mas Peixe, Colorado e Tricolor decepcionaram. Principalmente o Inter que flertou com a Libertadores o campeonato todo e o São Paulo que escapou do rebaixamento no detalhe. Clubes têm muito o que discutir para o ano que vem.

O Athletico-PR dedicou seu ano às Copas. Campeão da Sul-Americana e finalista da Copa do Brasil. No Brasileirão briga contra o rebaixamento e um 14º lugar que passará despercebido no Brasileirão. Aposto que o torcedor não tá achando ruim. Questão de prioridades.

Cuiabá (foto) e Juventude alcançaram seus objetivos: permanecer na Série A. Para o time que sobe nada mais interessa. Ficaram, e agora sim podem pensar em subir degraus nas próximas edições.