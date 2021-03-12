Kleber Andrade vai receber o jogo Mirassol x Red Bull, pela Copa do Brasil

“A CBF, em virtude dos acontecimentos recentes em São Paulo, nos procurou solicitando que o Kleber Andrade recebesse a partida da Copa do Brasil e nos colocamos a disposição para ajudar nessa situação. Vale lembrar que esse jogo, assim como os do Campeonato Capixaba que estão sendo realizados no estádio, não pode contar com a presença de público”, relatou o secretário de esportes Júnior Abreu.