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Futebol

Kleber Andrade vai receber o jogo Mirassol x Red Bull, pela Copa do Brasil

Com a proibição de eventos esportivos em São Paulo, partida que aconteceria em Mirassol-SP foi transferida para o Klebão. Duelo acontece na próxima quinta-feira (18)

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:35

Públicado em 

12 mar 2021 às 18:35
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
Kleber Andrade vai abrir suas portas para a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (18), a principal praça esportiva do Espírito Santo vai receber o jogo entre Mirassol e Red Bull Bragantino, que está marcado para às 19h15. A partida é válida pela 1º fase da competição nacional, e como os demais jogos que acontecem no Estado, não terá a presença de público.
A partida aconteceria no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol-SP, mas como o governo paulista anunciou nos últimos dias a suspensão dos eventos esportivos no Estado por tempo indeterminado já  a partir da próxima segunda-feira (15), como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o local do jogo, assim como fez com outras quatro partidas, que foram transferidas para outros estados. 

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“A CBF, em virtude dos acontecimentos recentes em São Paulo, nos procurou solicitando que o Kleber Andrade recebesse a partida da Copa do Brasil e nos colocamos a disposição para ajudar nessa situação. Vale lembrar que esse jogo, assim como os do Campeonato Capixaba que estão sendo realizados no estádio, não pode contar com a presença de público”, relatou o secretário de esportes Júnior Abreu. 
Junto com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a Secretaria de Esportes segue acompanhando o panorama da covid-19 no Estado. A princípio, os jogos das competições capixabas seguem normalmente, mas podem ser paralisados caso a pandemia alcance números mais preocupantes.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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