Kleber Andrade vai receber o jogo Mirassol x Red Bull, pela Copa do Brasil

O Kleber Andrade
vai abrir suas portas para a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (18), a principal praça esportiva do Espírito Santo
vai receber o jogo entre Mirassol e Red Bull Bragantino, que está marcado para às 19h15. A partida é válida pela 1º fase da competição nacional, e como os demais jogos que acontecem no Estado, não terá a presença de público.
“A CBF, em virtude dos acontecimentos recentes em São Paulo, nos procurou solicitando que o Kleber Andrade recebesse a partida da Copa do Brasil e nos colocamos a disposição para ajudar nessa situação. Vale lembrar que esse jogo, assim como os do Campeonato Capixaba que estão sendo realizados no estádio, não pode contar com a presença de público”, relatou o secretário de esportes Júnior Abreu.
Junto com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a Secretaria de Esportes segue acompanhando o panorama da covid-19 no Estado. A princípio, os jogos das competições capixabas seguem normalmente, mas podem ser paralisados caso a pandemia alcance números mais preocupantes.