Governo de São Paulo anuncia paralisação do Campeonato Paulista

O Governo de São Paulo anunciou no início da tarde desta quinta-feira, durante entrevista coletiva, a paralisação das partidas de futebol em todo o Estado. O Campeonato Paulista, que até aqui já teve a disputa de três rodadas, será suspenso por tempo indeterminado. Desta forma, o Paulistão será paralisado a partir da próxima segunda-feira (15). A fase emergencial vai até 30 de março.A decisão contraria a Federação Paulista de Futebol (FPF), que na última terça-feira (9) se manifestou em defesa da continuidade dos jogos. Além de interromper o futebol, a medida anunciada por João Doria vem acompanhada do fechamento de escolas e igrejas em todo o Estado de São Paulo.O fato repete o ocorrido no ano passado, quando o Estadual teve a paralisação decretada no dia 16 de março, conforme o alastramento da pandemia do novo coronavírus pelo Brasil. A competição só retornou em 22 de julho.