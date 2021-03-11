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Governo de São Paulo anuncia paralisação do Campeonato Paulista

Governador João Doria anunciou a decisão nesta quinta-feira. Com o recorde no número de mortes no país por conta da pandemia, São Paulo passará para a fase roxa...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:14

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 13:14
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
O Governo de São Paulo anunciou no início da tarde desta quinta-feira, durante entrevista coletiva, a paralisação das partidas de futebol em todo o Estado. O Campeonato Paulista, que até aqui já teve a disputa de três rodadas, será suspenso por tempo indeterminado. Desta forma, o Paulistão será paralisado a partir da próxima segunda-feira (15). A fase emergencial vai até 30 de março.A decisão contraria a Federação Paulista de Futebol (FPF), que na última terça-feira (9) se manifestou em defesa da continuidade dos jogos. Além de interromper o futebol, a medida anunciada por João Doria vem acompanhada do fechamento de escolas e igrejas em todo o Estado de São Paulo.O fato repete o ocorrido no ano passado, quando o Estadual teve a paralisação decretada no dia 16 de março, conforme o alastramento da pandemia do novo coronavírus pelo Brasil. A competição só retornou em 22 de julho.
As conversas sobre a possível interrupção do futebol vinham sendo analisadas nos últimos dias, devido ao agravamento do quadro epidemiológico no Estado. A ideia ganhou força nessa terça-feira, quando o procurador-geral do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) Mario Sarrubbo recomendou publicamente a Doria a suspensão de partidas de futebol e de atividades religiosas coletivas.
A partir de agora, São Paulo passará da fase vermelha para a fase roxa, a mais restritiva prevista no plano de combate à pandemia. A decisão foi tomada para conter o aumento substancial das mortes no país, que na quarta-feira (10), bateu seu recorde, com o número de 2.349 mortos em 24 horas.

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