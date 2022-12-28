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Clássico

Kleber Andrade pode receber Vasco x Botafogo pelo Campeonato Carioca

A Secretaria de Esportes e Lazer do ES confirmou que já recebeu a sondagem para realizar a partida no estádio, prevista para 21 ou 22 de janeiro. Negociação segue em andamento

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 16:42

Públicado em 

28 dez 2022 às 16:42
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vasco e Botafogo, válido pelo Campeonato Carioca 2023, pode ser disputado no Kleber Andrade
Vasco e Botafogo, válido pelo Campeonato Carioca 2023, pode ser disputado no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros e Fernando Madeira
Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2023, Vasco e Botafogo pode acontecer no Kleber Andrade, em Cariacica. A Secretaria de Esportes e lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou na tarde desta quarta-feira (28) que já recebeu a sondagem de um empresário para que a partida seja realizada na principal praça esportiva do Estado. 
O clássico ainda não tem data definida, mas está previamente marcado para o fim de semana de sábado (21) e domingo (22) de janeiro. Neste primeiro momento, a Sesport acenou que o estádio tem disponibilidade para receber o duelo em qualquer um dos dois dias. A negociação segue em andamento e a expectativa é de uma definição já nos próximos dias. 
As duas equipes vão atuar com seus times reservas neste clássico. O Vasco estará nos Estados Unidos entre os dias 14 e 21 de janeiro, período em que se dedicará à disputa da Florida Cup. Já o Botafogo também estará em solo americano para sua pré-temporada. Fato que joga a favor do ES para receber o jogo.
A última vez que o Vasco atuou no Kleber Andrade foi em janeiro de 2020, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o Gigante da Colina venceu o Boavista por 1 a 0, com gol do atacante argentino Germán Cano. No mesmo mês, o Botafogo também fez sua última partida no Klebão. O Glorioso derrotou o Vitória por 2 a 0 em amistoso.
Kleber Andrade pode receber Vasco x Botafogo pelo Campeonato Carioca

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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