Kleber Andrade pode receber Vasco x Botafogo pelo Campeonato Carioca

Vasco e Botafogo, válido pelo Campeonato Carioca 2023, pode ser disputado no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros e Fernando Madeira

Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2023, Vasco e Botafogo pode acontecer no Kleber Andrade , em Cariacica . A Secretaria de Esportes e lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou na tarde desta quarta-feira (28) que já recebeu a sondagem de um empresário para que a partida seja realizada na principal praça esportiva do Estado.

O clássico ainda não tem data definida, mas está previamente marcado para o fim de semana de sábado (21) e domingo (22) de janeiro. Neste primeiro momento, a Sesport acenou que o estádio tem disponibilidade para receber o duelo em qualquer um dos dois dias. A negociação segue em andamento e a expectativa é de uma definição já nos próximos dias.

As duas equipes vão atuar com seus times reservas neste clássico. O Vasco estará nos Estados Unidos entre os dias 14 e 21 de janeiro, período em que se dedicará à disputa da Florida Cup. Já o Botafogo também estará em solo americano para sua pré-temporada. Fato que joga a favor do ES para receber o jogo.

A última vez que o Vasco atuou no Kleber Andrade foi em janeiro de 2020, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o Gigante da Colina venceu o Boavista por 1 a 0, com gol do atacante argentino Germán Cano. No mesmo mês, o Botafogo também fez sua última partida no Klebão. O Glorioso derrotou o Vitória por 2 a 0 em amistoso.