Brasil tem obrigação de sobrar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa

O Brasil venceu o Uruguai na noite desta terça-feira (17) e é o líder isolado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Pode parecer que não, mas a Seleção Brasileira esteve em campo na noite desta terça-feira (17) em um jogo oficial. O Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0 , no Estádio Centenário, em Montevidéu, em partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar 2022. Com o resultado, o time comandado por Tite chegou a 12 pontos na tabela e ocupa a liderança isolada da competição.

Único país presente em todas as Copas do Mundo, o Brasil vai manter sua escrita. Não há dúvidas. O grau de dificuldade oferecido na América do Sul já se tornou baixo para a Seleção Brasileira, que mesmo longe de apresentar um futebol digno de sua história, consegue derrubar os rivais um a um.

Na partida desta terça, a Celeste não contou com Luiz Suárez, seu principal jogador, e se tornou presa ainda mais fácil para o Brasil, que sem Neymar, Coutinho e Casemiro, jogadores importantes no esquema do técnico Tite, jogou o suficiente para vencer. E assim, a Seleção segue acumulando resultados positivos sem grandes esforços. Em quatro jogos (Bolívia, Peru, Venezuela e Uruguai), o Brasil marcou 12 gols e sofreu apenas dois.

Até mesmo os adversários que deveriam ser mais fortes, não costumam ameaçar mais. As seleções se apoiam em dois ou três jogadores que são referências e em um elenco esforçado. Caso da Colômbia de James Rodríguez, do Chile de Arturo Vidal e Alexis Sánchez, e até mesmo da Argentina, que tem em Messi a estrela da equipe, mas um elenco de coadjuvantes nada confiáveis ao seu lado. Por conta de todos esses aspectos dos rivais e pelo potencial que tem à disposição (jogadores nos principais times da Europa), o Brasil tem a obrigação de ser o melhor.

SUL-AMERICANOS NÃO RESISTEM, MAS EUROPEUS VIRAM CARRASCOS

Por outro lado, como os Sul-Americanos não oferecem resistência, a Seleção acaba não enfrentando rivais de peso em seu caminho até à Copa do Mundo. O que faz com que o Brasil não esteja preparada para as grandes seleções europeias em mundiais. O retrospecto nas últimas quatro copas, com eliminação por europeus, deixa isso muito claro.

Em 2006, uma geração brilhante com Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano, foi eliminada nas quartas de final pela França de Zidane e Henry. Já em 2010, um time esforçado caiu para a Holanda, também nas quartas de final. Em 2014, uma tragédia ao ser atropelada no inesquecível 7 a 1 para a Alemanha. E em 2018, a eliminação para a “ótima geração belga”, mais uma vez em uma quarta de final.