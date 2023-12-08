Publicidade tridimensional e os impactos na paisagem urbana

Letreiro de Vila Velha: como ficaria na prática ideia da prefeitura? Crédito: Arte | Geraldo Neto

Independentemente do resultado, o debate sobre a questão é bem pertinente. A publicidade insere-se na vida das pessoas atuando em diversas dimensões. Podem ser econômicas, sociais, culturais, arquitetônicas e mercadológicas. A forma como a publicidade dialoga com a sociedade e como a sociedade a consome, como informação, como estímulo para chamar a nossa atenção ou pelo seu caráter persuasivo e até mesmo pela sua ressignificação, o que nos faz imaginar até que pontos seus impactos influenciam o nosso comportamento e os hábitos de consumo.

Uma cidade é acima de tudo lugar de pessoas. Feita de diversidade. De espaços múltiplos. É o lugar do espaço, de casas e edificações, das paisagens que se misturam com a natureza humana, no espaço público e privado, de ruas e avenidas, onde a publicidade de rua faz parte do cotidiano das pessoas. Como não perceber um abrigo de ônibus, um totem de hora e temperatura ou um simples letreiro da fachada de uma empresa?

A questão aqui é identificar até que ponto a publicidade vem influenciando na formatação das cidades e na ocupação do espaço público e da paisagem urbana. Coloco-me diante desse desafio. Por outro lado, os percalços da atividade da mídia OOH - Out Of Home, seja pela ocupação do espaço das cidades, seja pela forma informativa e até certo ponto indispensável, são relevantes e merecem nossa atenção.

A colocação de um letreiro tridimensional no alto do morro com o nome da cidade numa zona central e definitiva não me parece a melhor forma de divulgação da cidade. Talvez a forma de explorar o nome das cidades, como elemento de divulgação e do turismo, como fazem as cidades de Amsterdam, Porto e até Vitória, possam embasar os futuros passos da Prefeitura de Vila Velha e que a ideia ganhe atratividade e visibilidade através das lentes das pessoas que tiram fotos e as publicam em suas redes sociais mundo afora.