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Publicidade tridimensional e os impactos na paisagem urbana

Como não perceber um abrigo de ônibus, um totem de hora e temperatura ou um simples letreiro da fachada de uma empresa?

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 01:40

Públicado em 

08 dez 2023 às 01:40
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães Fernando Manhães
Letreiro de Vila Velha: como ficaria na prática ideia da prefeitura?
Letreiro de Vila Velha: como ficaria na prática ideia da prefeitura? Crédito: Arte | Geraldo Neto
Recentemente, a Prefeitura de Vila Velha informou a intenção de colocar um letreiro no alto do Morro do Moreno com a inscrição "Vila Velha", nos moldes da palavra Hollywood em Los Angeles, nos Estados Unidos. O assunto ganhou notoriedade e foi debatido por parte da população capixaba. Posteriormente, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que não há nada resolvido sobre o assunto, que ainda depende de uma ampla discussão com a sociedade capixaba.
Independentemente do resultado, o debate sobre a questão é bem pertinente. A publicidade insere-se na vida das pessoas atuando em diversas dimensões. Podem ser econômicas, sociais, culturais, arquitetônicas e mercadológicas. A forma como a publicidade dialoga com a sociedade e como a sociedade a consome, como informação, como estímulo para chamar a nossa atenção ou pelo seu caráter persuasivo e até mesmo pela sua ressignificação, o que nos faz imaginar até que pontos seus impactos influenciam o nosso comportamento e os hábitos de consumo.
Uma cidade é acima de tudo lugar de pessoas. Feita de diversidade. De espaços múltiplos. É o lugar do espaço, de casas e edificações, das paisagens que se misturam com a natureza humana, no espaço público e privado, de ruas e avenidas, onde a publicidade de rua faz parte do cotidiano das pessoas. Como não perceber um abrigo de ônibus, um totem de hora e temperatura ou um simples letreiro da fachada de uma empresa?

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A questão aqui é identificar até que ponto a publicidade vem influenciando na formatação das cidades e na ocupação do espaço público e da paisagem urbana. Coloco-me diante desse desafio. Por outro lado, os percalços da atividade da mídia OOH - Out Of Home, seja pela ocupação do espaço das cidades, seja pela forma informativa e até certo ponto indispensável, são relevantes e merecem nossa atenção.
A colocação de um letreiro tridimensional no alto do morro com o nome da cidade numa zona central e definitiva não me parece a melhor forma de divulgação da cidade. Talvez a forma de explorar o nome das cidades, como elemento de divulgação e do turismo, como fazem as cidades de Amsterdam, Porto e até Vitória, possam embasar os futuros passos da Prefeitura de Vila Velha e que a ideia ganhe atratividade e visibilidade através das lentes das pessoas que tiram fotos e as publicam em suas redes sociais mundo afora.
Embora os estudos e opiniões não sejam conclusivos, as hipóteses aqui levantadas nos direcionam para a efetividade da influência da publicidade na ocupação do espaço público e na paisagem urbana, desde que o bom senso e a regulamentação do espaço seja feita. Entretanto, é difícil assegurar: quem influencia quem? É a publicidade que influencia o meio ou é o espaço urbano que influencia a publicidade?

Fernando Manhães

Fernando Manhães Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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