Mulher fica estado grave após ataque de 15 aranhas em acampamento nos EUA

Britagne Miller foi atacada por aranhas que a picaram por todo o corpo durante uma viagem de campismo com a família, nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma americana de 39 anos precisou ser internada e ficou em estado grave depois de ser picada por cerca de 15 aranhas durante um acampamento com a família no Kansas, nos EUA.

Britagne Miller foi atacada no Parque Estadual de Cheney, perto do Lago Cheney. Em entrevista à emissora americana KAKE, afiliada da ABC, ela disse: "Senti como se 15 aranhas subissem pelas minhas pernas e entrassem na minha camisa. Tenho pavor de aranhas. Fiquei com picadas dos dois lados da perna".

Dor intensa na perna direita levou Miller a ser internada no Hospital Wesley, em Wichita, em 4 de junho, após o episódio ocorrido em 28 de maio. Ela descreveu a sensação como se "sentisse como se estivesse sendo esfaqueada", segundo relato publicado pelo Daily Mail.

Família criou campanha para ajudar no tratamento. Uma vaquinha criada pelo marido, Jake Miller, diz que um grande hematoma se formou na panturrilha e exigiu cirurgia para retirar coágulos e drenar a área afetada. "Um hematoma enorme se formou na panturrilha direita dela devido à mordida", escreveu ele na página do GoFundMe.

Quadro clínico ficou mais delicado. Britagne Miller já tinha duas doenças sanguíneas raras e insuficiência hepática em estágio terminal, o que aumentou o risco de hemorragia. Na campanha, Jake afirmou que médicos chegaram a dizer que ela poderia ter "apenas dias a um mês de vida" e recomendaram cuidados paliativos.

Infecção causou necrose. Mesmo com sinais de melhora após transfusões e antibióticos, Miller teve infecção na corrente sanguínea e infecção por estafilococos, com necrose ao redor da área operada. "A infecção causou necrose do tecido ao redor dos pontos, e os médicos tiveram que realizar dois procedimentos à beira do leito para remover a pele morta e administrar antibióticos adicionais", relatou Jake no GoFundMe.

Família afirma que a recuperação depende de um transplante de fígado, mas que ela ainda precisa estabilizar o quadro para entrar no procedimento. Jake disse que a esposa segue decidida a continuar o tratamento e resumiu o momento: "Eu a vi suportar mais dor do que jamais imaginei que uma pessoa pudesse enfrentar, mas, de alguma forma, ela ainda encontra forças para lutar".

Marido afirma que perdeu o emprego ao ficar ao lado da mulher durante a internação e cuidar dos quatro filhos do casal, de 9, 12, 14 e 15 anos. "Como não consegui manter a jornada de trabalho exigida pelo meu empregador durante esta emergência médica, perdi o emprego", escreveu ele na campanha.

Em relato pessoal, Britagne disse que recebeu alta para continuar o tratamento em casa, mas ainda sente dor constante e usa um dispositivo de sucção na ferida da perna. Ela escreveu: "Finalmente me mandaram para casa. Os exames estão estáveis. Ainda há espaço para melhoras em várias áreas. Pelo menos os resultados não estão oscilando. Os rins estão funcionando bem. A situação do fígado ainda é incerta. A perna dói terrivelmente, sem parar.