Cariacica ganha letreiro turístico Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

O município de Cariacica , que comemora 129 anos no próximo dia 30, recebeu na noite desta quarta-feira (18) um letreiro turístico na entrada da cidade. O presente está localizado no canteiro em frente à Segunda Ponte , de modo que quem chega e sai da região logo consegue observá-lo. Além disso, as letras estão instaladas em uma área gramada. Para a inauguração da atração, estiveram presentes os músicos do Dueto BrasiTalia com Rafael Simas e Max Carvalho, além do violinista Augusto Kennedy.

A área utilizada funcionava anteriormente como lixão, tendo sido necessários dois meses para a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços (Semserv), modificar o entorno. Segundo a secretária de Serviços, Ana Emília Gazel Jorge, as chuvas que atingiram o Estado em novembro atrasaram a previsão de entrega. O presente à cidade custou R$ 16,5 mil e a intenção é de que ele se torne um ponto turístico.

COLORIDO

Para chamar a atenção de quem passa pelo local, o letreiro turístico ganhou cores. A cada momento, ele assume a cor vermelha, azul, verde e depois volta à cor branca. Para ficar em local de destaque, foram instalados dormentes (peças colocadas transversalmente à via férrea) na base.