Unimed Diagnóstico ganha novos equipamentos e ambiente renovado

Ale?m de ganhar novos e modernos equipamentos, a Unimed Diagno?stico esta? renovada. Crédito: Divulgação/Unimed

A Unimed Diagnóstico está renovada e ganhou equipamentos mais modernos. O espaço agora conta com novo conceito e uma sala de acolhimento, para tornar o ambiente ainda mais agradável e garantir bem-estar aos seus clientes. As novas máquinas de ressonância magnética e tomografia, as mais modernas do Estado, vão proporcionar exames com mais rapidez, maior definição nas imagens e precisão nos resultados.

Nova ma?quina de tomografia e?, hoje, o equipamento mais moderno do Estado. Alta resoluc?a?o garante mais nitidez a?s imagens. Crédito: Divulgação/Unimed

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, destaca a importância da renovação da unidade. Agora, a Unimed Diagnóstico recebe de forma ainda melhor os clientes, além de oferecer uma estrutura mais completa ao corpo clínico e equipe. Assim, a unidade segue a vocação de ser um recurso próprio estratégico, como foi pensado no momento de sua criação, há 21 anos, enfatiza.

O investimento em tecnologia é uma das premissas da cooperativa, na busca por oferecer sempre atendimento de qualidade. O coordenador médico da Ressonância, Raio X e Tomografia da Unimed Diagnóstico, Renato Machado, assinalou que todas essas transformações significam ainda mais qualidade em imagem de exames, agilidade nas entregas dos resultados e um cuidado ainda melhor.

Ele explica que a nova máquina de ressonância é, atualmente, o equipamento mais moderno do Estado. Sua alta resolução garante mais nitidez às imagens e maior precisão aos resultados. Além disso, essa máquina e seus acessórios trazem avanços importantes aos exames das áreas de neurologia, ortopedia, oncologia e cardiologia, destaca o médico.

Em relação ao conforto, o equipamento tem um espaço maior para o paciente, reduzindo a sensação de claustrofobia que algumas pessoas relatam ao fazer o exame de ressonância.

Ambientes da Unimed Diagno?stico esta?o ainda mais agrada?veis para garantir bem-estar aos seus clientes Crédito: Divulgação/Unimed

Já o novo tomógrafo, segundo Renato Machado, é um aparelho que faz exames com mais rapidez, garante ainda mais eficiência aos tradicionais exames de tomografia e, principalmente, aos exames do trato gastrointestinal e cardiovascular do coração e também em relação ao diagnóstico de estadiamento de cânceres.

"Ambos os equipamentos fazem ainda o pós-processamento das imagens e isso dá mais realismo, com cores e tridimensionalidade. É possível até mesmo imprimir um segmento do corpo em 3D, se for necessário" destaca o médico. -

Evolução

Com a compra dos equipamentos e os novos conceito e visual da Unimed Diagnóstico, a Unimed Vitória reforça ainda mais o seu Jeito de Cuidar, com evolução significativa na qualidade dos diagnósticos, mais agilidade nas entregas dos resultados e um cuidado ainda maior com o público. Além disso, com a chegada das novas máquinas, aumenta também a capacidade de atendimento para exames por imagem realizados pela unidade.