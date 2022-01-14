População de Portugal encolheu 2,1% na última década

Portugal perdeu 2,1 % da população na última década, segundo os Censos 2021, que divulgaram os dados preliminares, agora em janeiro de 2022. Esses dados retratam um Portugal ainda mais envelhecido, com mais estrangeiros, e a boa notícia: um país mais escolarizado, com o crescimento de mais pessoas no nível médio e superior.

Em relação à população em geral, foram apurados mais de 10,3 milhões de habitantes. A população portuguesa divide-se entre 5,4 milhões de mulheres e 4,9 milhões de homens, perdendo 217.376 pessoas nos últimos 10 anos, o que resulta num saldo negativo natural de 250.066 pessoas.

Entretanto, a população estrangeira cresceu. Os dados provisórios revelam um aumento de 40,6% de pessoas de outras nacionalidades residentes no país, o que representa 5,4 % do total da população. Na época da realização dos Censos 2021, residiam em Portugal 555.299 pessoas de nacionalidade estrangeira, um valor superior aos 3,7% verificados em 2011. Entre os estrangeiros residentes, 81,4% do total são oriundos de países que não integram a União Europeia. E, desse total, sem nenhuma dúvida, a maioria é formada por brasileiros.

O envelhecimento da população com 65 anos ou mais aumentou em 20,6% nessa última década. Portugal tem 2,4 milhões de pessoas com mais de 65 anos, o que representa 23,3% do total da população. Em contrapartida, tem 1,3 milhões com menos de 15 anos de idade. Esse grupo populacional foi o que teve a maior redução, encolhendo 15,3%, o que representa 12,9% do total de habitantes do país.

Outro ponto a ser destacado é que metade da população está concentrada em apenas 31 municípios portugueses. Os mais populosos são Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais, Loures, Braga, Almada, Matosinhos e Oeiras, demonstrando uma forte concentração populacional no litoral centro/norte do país. As duas maiores cidades registraram perdas populacionais: Lisboa com menos 1,3% e Porto com 2,4%.