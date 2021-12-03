Covid-19: Portugal retorna ao estado de calamidade pela segunda vez este ano

Após atingir a meta de quase 87% da população vacinada , Portugal voltou a enfrentar as restrições por conta da quinta onda da Covid-19. Desde 1º de dezembro, o governo português retornou com medidas para tentar conter a expansão de contaminados no país. Várias medidas que haviam sido liberadas ou relaxadas estão de volta com o regresso à situação de calamidade decretada pelo governo.

O país volta ao estado de calamidade pela segunda vez este ano. Esta medida é o nível mais alto previsto na lei de proteção civil, dentro da possibilidade do governo em adotar medidas sem depender da autorização da Assembleia da República. É importante lembrar que assembleia foi destituída no mês passado, com a reprovação do orçamento do Estado . Assim, os mecanismos de controle precisam ter amparo constitucional, dentro dos limites da Presidência da República e do primeiro-ministro.

Entre as medidas adotadas podemos destacar: o uso das máscaras obrigatórias em todos os espaços fechados, o aumento de testes e a exigência do certificado digital. Neste momento, não foram adotadas medidas de cerceamento na deslocação das pessoas. Entretanto, a apresentação de certificado da vacina será exigida em diversos lugares, como, restaurantes, bares, cinemas, teatros, academias de ginastica, hotéis, boates, grandes eventos e lares de idosos.

Um ponto a ser destacado nesta volta das medidas é a questão do fluxo de pessoas entrando em Portugal. Todos os passageiros, independentemente da nacionalidade e procedência, terão que apresentar certificado de vacinação e teste negativo para Covid-19, inclusive para quem venha da União Europeia. No caso dos passageiros da Zona do Euro, que chegam ao país por via terrestre, basta apresentar o certificado de vacinação.

Outro ponto é que Portugal está atrasado na vacinação do reforço da terceira dose, estando abaixo da média europeia. Fato que preocupa as autoridades sanitárias portuguesas, tendo em vista o surgimento da variante ômicron e a chegada do inverno. Embora ainda não se saiba exatamente o grau de comprometimento dessa nova mutação do vírus para a saúde, já se sabe que ela é mais transmissível e toda cautela é pouco neste momento.