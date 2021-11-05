O que acontecerá em Portugal com a reprovação do orçamento para 2022?

Embora muitos analistas portugueses entendam que essa reprovação do orçamento pode ter sido de caso pensado pelo primeiro-ministro, Antonio Costa, o fato é que a governabilidade do país está em risco. Aproveitando disputas internas nos partidos de centro e direita, o primeiro-ministro viu a oportunidade de ter maioria absoluta para governar, sem o incômodo, mas necessário, apoio do PCP, tradicional aliado do PS. No fundo, o PCP bem que tentou empurrar uma pauta com reivindicações nada orçamentárias, só que desta vez não deu certo.