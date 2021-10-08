Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Com quase tudo liberado, Portugal tenta voltar à normalidade

Um ponto a ser destacado nesta volta à normalidade é a questão do fluxo de pessoas entrando no país.  Com os voos vindos do Brasil liberados, turistas brasileiros não param de chegar

Públicado em 

08 out 2021 às 02:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Praça do Rossio, em Portugal
Praça do Rossio, em Portugal Crédito: Shutterstock
Após atingir a meta de mais de 85% da população vacinadaPortugal entrou na fase do desconfinamento total. Desde 1º de outubro, foram relaxadas as principais medidas que ainda limitavam e restringiam o deslocamento das pessoas. Praticamente tudo está liberado: eventos, shows, teatros, cinemas, escolas, museus, atividades esportivas, restaurantes, sem a limitação de pessoas por espaço, a liberação do uso da máscara em locais abertos ou para pequenos locais fechados e por aí vai.
Um ponto a ser destacado nesta volta à normalidade é a questão do fluxo de pessoas entrando no país. Por exemplo, o caso brasileiro. Com os voos vindos do Brasil liberados, turistas brasileiros não param de chegar, o que permite ao turismo, setor que mais pesa no PIB português, a ensaiar uma discreta recuperação. O aumento do número de voos de várias cidades brasileiras com destino a Lisboa comprova esse fato.
Agora já se percebe, com tudo dando certo de acordo com o previsto, que a economia portuguesa dá sinais de melhora, embora o crescimento ainda esteja abaixo da média europeia. É claro que existe um fator que foi decisivo para esta retomada econômica: a vacinação.

Veja Também

Governo do ES viabiliza escritório em Portugal para facilitar negócios

Máscaras deixam de ser obrigatórias nas ruas de Portugal

Reabertura de Portugal a brasileiros pode impulsionar onda de migração

Do ponto de vista econômico, com a aceleração da vacinação e a redução de contágios e internações é visível a recuperação de alguns segmentos. O setor imobiliário encabeça essa lista. Demonstrando forte resiliência em relação a tudo que passou durante os períodos mais críticos da pandemia. Importante frisar que foi um dos setores que não interrompeu suas atividades, em nenhum momento, desde o início da pandemia.
Entretanto, é preciso total atenção nessa última etapa do desconfinamento. No final do ano passado, o governo português errou ao não agir a tempo ou mesmo em não interromper o crescimento dos números de casos de contágios, após fazer vista grossa para entrada de portugueses que vivem no exterior e que regressaram a Portugal para passarem as festas de fim de ano com seus familiares.
É preciso ficar atento para que não se cometa o mesmo erro e para que não se envie sinais equivocados para população. Mesmo porque, segundo os especialistas da área de saúde, uma eventual quinta onda ainda não pode ser totalmente descartada.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

Tópicos Relacionados

Europa Turismo Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados