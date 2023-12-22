AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Publicidade

O capixabismo está entrando na pauta

Não são só marcas falando ou se apropriando do valor “ser capixaba”. São principalmente os próprios capixabas vivenciando a sua identidade cultural, com seus erros e acertos

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 01:50

Públicado em 

22 dez 2023 às 01:50
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães Fernando Manhães
Na última semana, participei de uma banca de um trabalho de conclusão de curso na Ufes, e o tema ressaltou uma percepção que eu tinha, mas até então estava meio morna:  alguns valores dos capixabas vêm mudando rapidamente. O trabalho apresentado versava sobre o posicionamento de marca do restaurante Ilha do Caranguejo: a figura do caranguejo e a culinária capixaba como elementos de aproximação da identidade cultural no marketing digital na comunicação.
Apresentado pelo aluno do curso de Comunicação Social Marcus Vinicius Nascimento, o trabalho deixou bem claro como uma marca de um simples restaurante pode se apropriar de valores da identidade cultural do nosso Estado.
Fico com a impressão que aos poucos vamos vencendo aquela máxima de que santo de casa não faz milagres. O conceito de capixabismo vai penetrando no tecido mais mole e assertivo do marketing: a publicidade. Uma busca da auto-valorização de tudo produzido por capixabas, sua história, o resgate das tradições, da culinária, e a amplificação dos valores que utilizam elementos imersos nessa cultura.

Veja Também

Uma bíblia a mais de informações: o capixabismo explode na Wikipédia

Made in ES: capixabismo vira moda sustentável do consumidor

Governos e empresas têm frequentemente ressaltado esses valores, como orgulho de ser capixaba, feito no Espírito Santo, capixabear e por aí vai. A publicidade é uma ferramenta da comunicação importantíssima na construção do conhecimento e da informação. Através de conteúdos persuasivos é possível imaginar como o consumo e os hábitos das pessoas são impactados. Identificar e analisar até que ponto é possível fazer leituras semióticas de anúncios publicitários e seus possíveis desdobramentos é sempre um grande desafio.
Numa visão mais semiótica, o movimento "capixabismo" vai deixando aos poucos de ser uma estratégia pura de marketing, entrando na categoria da ciência geral dos signos e dos fenômenos culturais e seus sistemas de significações. De uma forma geral, o signo tem o mesmo significado da linguagem, isto é, algo que significa alguma coisa.
A semiótica é a ciência que tem a missão de investigar tudo e todos. Num estudo comparativo com as implicações do marketing e as relações da sociedade de consumo, particularmente, no entendimento das relações existentes entre a publicidade e as aspirações das sociedades baseadas no sistema de consumo.
Bandeira
Bandeira do Estado do Espírito Santo Crédito: Reprodução
Em tempos em que tudo é fortemente influenciado pela tecnologia e pela prática diária e intensiva da internet, a leitura dos conteúdos publicitários faz-se cada vez mais necessária, de forma crítica, sem fantasias e imprecisões. Assim, falar simplesmente que é capixaba já toma outro significado. Não são só marcas falando ou se apropriando do valor “ser capixaba”. São principalmente os próprios capixabas, vivenciando a sua identidade cultural, com seus erros e acertos.
Aos poucos o capixabismo deixa de ser um movimento de fora para dentro e torna-se pauta de valor intrínseco de dentro para fora. Onde leituras e significados são elementos indissociáveis da relação humana.

Fernando Manhães

Fernando Manhães Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

Tópicos Relacionados

Capixaba Publicidade Marketing
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Após afastamento, Fernando Cinelli tem fotos apagadas de perfis da Apex nas redes sociais
Imagem de destaque
O que é a 'fase lútea' – e por que algumas mulheres se sentem 'mais feias' durante ela
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a facadas no quintal de casa em Pedro Canário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados