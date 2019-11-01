Jesus coloca o Flamengo em alta em Portugal

Técnico do Flamengo, Jorge Jesus Crédito: Divulgação

O técnico do Flamengo , Jorge Jesus, anda dando o que falar aqui em Portugal. Amado por uns e odiado por outros, o “Mister” já era uma personalidade em Portugal por ter treinado vários clubes portugueses, mas principalmente por ter treinado e trocado o Benfica pelo Sporting, em 2018. Até a semana passada, antes da semifinal da Libertadores, a imprensa portuguesa vinha dando um certo destaque ao Flamengo, muito em função do técnico ser português e ter saído de Portugal para treinar um grande clube brasileiro, reconhecidamente com a maior torcida do Brasil.

Só que depois da classificação para a final da Copa Libertadores da América, com a goleada aplicada sobre o Grêmio, a realidade mudou bastante. Vários canais de TV, como a SIC e a TVI, enviaram jornalistas especiais para cobrir o dia a dia do Flamengo. O espaço dado ao clube pela crônica esportiva aumentou muito, dando destaque também aos jogadores, principalmente nos jornais e sites especializados em esportes, como A Bola, Record e O Jogo.

Na prática, o técnico Jesus tem apresentado ao português a grandeza do campeonato brasileiro, o valor individual dos jogadores do Flamengo, o gigantismo e a paixão do torcedor rubro-negro pelo seu time. Assim como o brasileiro, o português também é apaixonado por futebol. Os quatro clubes portugueses de maior expressão e maiores orçamentos – Benfica, Sporting, Porto e o Braga - possuem jogadores brasileiros e, já há bastante tempo, seus torcedores estão habituados ao estilo e ao modo de jogar brasileiro.

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Outro dado também relevante é a visibilidade que o Flamengo passa a ter em Portugal, muito em função dos mais de 138 mil brasileiros legais que moram no país e que tem, na sua maioria, o Estado do Rio de Janeiro como origem, berço do rubro-negro, embora possua torcedores por todo o Brasil.