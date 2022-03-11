Invasão da Ucrânia tem impacto em Portugal e abre caminho para o Brasil

Brasil tem oportunidade de exportar milho para Portugal Crédito: Pixabay

Outro dia um amigo me perguntou qual era a distância entre Portugal e Ucrânia. Respondi pesquisando no Google que era de 4 mil quilômetros, aproximadamente. Pois é, no fundo ele queria saber se estamos suficientemente distantes para não corrermos algum risco do ponto de vista militar. A possibilidade de Portugal se envolver militarmente na guerra entre a Rússia e a Ucrânia é muito pequena. Melhor dizendo, é quase nula. Apesar de fazer parte da Nato/Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Portugal é um país de tradição conciliadora e estrategicamente distante do centro dos acontecimentos da guerra.

Mas o que significa economicamente essa guerra para os portugueses? Ainda nem saímos da pandemia e temos que enfrentar os efeitos econômicos de uma guerra na Europa. A Europa depende muito do petróleo e gás da Rússia . Entretanto, Portugal importa somente 10% do gás russo e é muito dependente da importação de milho da Ucrânia. De momento, o principal efeito é o aumento da gasolina e do diesel. Fato que atinge praticamente todo o mundo, e Portugal não é exceção à regra.

Para contrabalançar o aumento dos preços dos combustíveis, o governo português criou um mecanismo de devolução de 20 euros por mês, para os que abastecerem seus carros e desejarem se cadastrar, informando o seu número de contribuinte fiscal. Na prática, o governo devolve com uma mão e mais tarde pega de volta com a outra.

Falando em Nato, voltando no tempo, é curioso que na conferência de dezembro de 2019, na cidade de Londres, reafirmava-se no seu encerramento a solidez da aliança entre os Estados-membros. Apesar de ter sido desprestigiada pelo então presidente dos Estados Unidos Donald Trump , a conferência já apontava como estratégico o diálogo com a China e Rússia.

De lá para cá, a diplomacia internacional funcionou muito pouco. Nesta última semana, o que vimos foi a confirmação do fracasso diplomático, ausência de diálogo e a imposição dos interesses da Rússia ao invadir um país vizinho. É bom sempre lembrar que a Ucrânia fez parte da União Soviética. É um país relativamente jovem e tem um histórico de conflitos com os territórios vizinhos.

Mas, voltando à seara econômica, Portugal já procura seus parceiros para suprir os produtos básicos que deixará de importar dos dois países em guerra. E encontra no Brasil sua principal alternativa, para compensar sua necessidade de importar o milho. Talvez possa ser uma oportunidade para que os dois países se aproximem mais com parcerias comerciais robustas e duradouras.

Apesar dos laços existentes entre Portugal e Brasil, o comércio externo entre os dois países está muito aquém do desejado. Segundo dados da Fazcomex, em 2020 Portugal ocupou a 35ª posição no ranking de exportação do mercado brasileiro.