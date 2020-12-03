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Dica da Nanda

Nail art: veja quais são os estilos que estão bombando

Seja na cor, no estilo, formato ou desenho elas estão fazendo sucesso por todos os cantos do mundo inteiro.

Públicado em 

03 dez 2020 às 07:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Nai art: esses estilos estão fazendo sucesso entre as it girls do mundo inteiro
Nai art: esses estilos estão fazendo sucesso entre as it girls do mundo inteiro Crédito: Reprodução Pinterest
Nem só de tendências do vestuário que estou sempre de olho e mostro por aqui o que realmente vale a pena apostar! As unhas estão roubando a cena e sendo as protagonistas dos looks. Seja na cor, no estilo, formato ou desenho elas estão fazendo sucesso por todos os cantos do mundo inteiro.
O estilo francesinha por exemplo, que marcou presença na década passada na mão de quase todas as mulheres, voltou mais forte do que nunca e muito mais moderna, se antigamente ela era usada com esmalte clarinho e as pontas pintadas de branco, hoje ela deu uma repaginada e ficou muito mais estilosa.
Ela segue a mesma base da clássica, mas abre um leque infinito de possibilidades, cores e formatos. O ideal é se jogar naquilo que faz mais o seu estilo, com as pontas pintadas de cores fortes, coloridas e cheias de bossa.
Nai art: esses estilos estão fazendo sucesso entre as it girls do mundo inteiro
Nai art: esses estilos estão fazendo sucesso entre as it girls do mundo inteiro Crédito: Reprodução Pinterest
As candy colors ou tons pastel também são uma das maiores tendências de cores dos últimos tempos. Os tons de saturação super baixa dominaram as unhas e passaram do vestuário para o esmalte das fashionistas.
As unhas com pontinhos são amadas por todos os estilos, agradam desde a mais minimalista até a de estilo mais fun e despojado! Basta definir a quantidade de points, seu tamanho, a combinação das cores e pronto. Ah, e a técnica dá um up até mesmo nas unhas só com base!
Uma outra unha tendência é a de estilo multicolorido, ela já chamou a atenção com a moda do ton sur ton com as paletas coordenadas de tons complementares, criando um efeito degradê. Agora, avançou um pouco mais na tendência e ela está mais livre: a única regra é você mesma gostar do mix de cores que quer selecionar!
E o tie dye sem dúvida nenhuma não poderia ficar de fora, uma das maiores tendências de 2020 que está sendo também usada nas unhas.
Nai art: esses estilos estão fazendo sucesso entre as it girls do mundo inteiro
Nai art: esses estilos estão fazendo sucesso entre as it girls do mundo inteiro Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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