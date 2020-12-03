Nail art: veja quais são os estilos que estão bombando

Nai art: esses estilos estão fazendo sucesso entre as it girls do mundo inteiro Crédito: Reprodução Pinterest

Nem só de tendências do vestuário que estou sempre de olho e mostro por aqui o que realmente vale a pena apostar! As unhas estão roubando a cena e sendo as protagonistas dos looks. Seja na cor, no estilo, formato ou desenho elas estão fazendo sucesso por todos os cantos do mundo inteiro.

O estilo francesinha por exemplo, que marcou presença na década passada na mão de quase todas as mulheres, voltou mais forte do que nunca e muito mais moderna, se antigamente ela era usada com esmalte clarinho e as pontas pintadas de branco, hoje ela deu uma repaginada e ficou muito mais estilosa.

Ela segue a mesma base da clássica, mas abre um leque infinito de possibilidades, cores e formatos. O ideal é se jogar naquilo que faz mais o seu estilo, com as pontas pintadas de cores fortes, coloridas e cheias de bossa.

Nai art: esses estilos estão fazendo sucesso entre as it girls do mundo inteiro Crédito: Reprodução Pinterest

As candy colors ou tons pastel também são uma das maiores tendências de cores dos últimos tempos. Os tons de saturação super baixa dominaram as unhas e passaram do vestuário para o esmalte das fashionistas.

As unhas com pontinhos são amadas por todos os estilos, agradam desde a mais minimalista até a de estilo mais fun e despojado! Basta definir a quantidade de points, seu tamanho, a combinação das cores e pronto. Ah, e a técnica dá um up até mesmo nas unhas só com base!

Uma outra unha tendência é a de estilo multicolorido, ela já chamou a atenção com a moda do ton sur ton com as paletas coordenadas de tons complementares, criando um efeito degradê. Agora, avançou um pouco mais na tendência e ela está mais livre: a única regra é você mesma gostar do mix de cores que quer selecionar!

E o tie dye sem dúvida nenhuma não poderia ficar de fora, uma das maiores tendências de 2020 que está sendo também usada nas unhas.