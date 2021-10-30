Aposte nas peças estampadas para criar looks com estilo

AS estampas trazem alegria, diversão e produções cheias de cor Crédito: Reprodução @simplycyn

As peças estampadas são sempre bem-vindas nos nossos looks de verão. Elas trazem alegria, diversão e produções cheias de cor e estilo. Flores, estampas de frutas, vichy, poá, geometrias com padronagens como losangos e triângulos ganham novas versões e deixam o nosso visual ainda mais cheio de charme.

Uma estampa que vem ganhado o coração das fashionistas é a kidcore, que nada mais é do que desenhos que remetem a nossa infância, como nuvens, arcos íris e até desenho animado, com uma cartela de cores vibrantes em peças com modelos românticos e divertidos na medida certa.