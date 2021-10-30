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Moda

Aposte nas peças estampadas para criar looks com estilo

Elas trazem alegria, diversão e produções cheias de cor e estilo. Uma estampa que vem ganhado o coração das fashionistas é a kidcore

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 out 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Look estampado
AS estampas trazem alegria, diversão e produções cheias de cor Crédito: Reprodução @simplycyn
As peças estampadas são sempre bem-vindas nos nossos looks de verão. Elas trazem alegria, diversão e produções cheias de cor e estilo. Flores, estampas de frutas, vichy, poá, geometrias com padronagens como losangos e triângulos ganham novas versões e deixam o nosso visual ainda mais cheio de charme.
Uma estampa que vem ganhado o coração das fashionistas é a kidcore, que nada mais é do que desenhos que remetem a nossa infância, como nuvens, arcos íris e até desenho animado, com uma cartela de cores vibrantes em peças com modelos românticos e divertidos na medida certa.
E para combinar com esse estilo e deixar o visual ainda mais descolado, invista em sandálias como papetes, mules em tons pastel e acessórios bem coloridos para complementar.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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