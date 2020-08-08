Tratando as desigualdades, não teríamos mais adolescentes com fuzis

Flagra de uma criança entregando arma a um homem em praça de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quando um adolescente portando um fuzil é morto pela polícia, muitos exigem que se troque a expressão “adolescente” por “bandido” - e realmente é um bandido. Afirmam que o policial deve ser condecorado, que a maioridade penal deve ser reduzida e a cadeia não precisa ter espaço adequado pois, quem não quiser isso, basta não cometer crime.

Outros reagem questionando o que fizemos como nação para que adolescentes escolham essa opção de vida.

Um grande debate acontece atualmente no mundo sobre desigualdade e o seu impacto na economia e na sociedade. Há uma corrente que defende eliminar a pobreza, mas a desigualdade de renda seria natural pela diferenças entre as pessoas. Não é bem assim. Existem várias desigualdades.

Há a desigualdade de oportunidades: as escolas para os pobres deveriam ser iguais às escolas para os ricos, e gratuitas portanto, pelo menos até o ensino médio. Isso já acontece em muitos países capitalistas, inclusive nos EUA (embora haja opções com escolas particulares). E há as desigualdades raciais e de gênero, em que a educação desempenha papel fundamental para a solução a longo prazo.

Há desigualdade na oferta de serviços públicos como saúde e segurança, que deveriam ser gratuitos. E há outros serviços fundamentais que deveriam ser oferecidos, não gratuitos, mas em condições de preço e facilidade de acesso a todos como eletricidade, saneamento, transporte público e, mais recentemente, conexão à internet e, claro, à própria moradia.

Para isso o país deve ter sua economia bem administrada, sem inflação, sem corrupção, juros baixos, impostos razoáveis, facilidade de crédito, pouca burocracia, abertura comercial, justiça que funcione e todas as outras coisas que compõem um ambiente de negócios que aumente a produtividade e incentive os empresários para gerar riqueza. Com isso, haverá empregos ou trabalho e os serviços e os produtos serão oferecidos a preços razoáveis.

As desigualdades de renda que persistirem dizem respeito às diferenças de talento, empenho, personalidade e espírito empreendedor. Mas essa desigualdade também não deveria ser extremada, porque afeta a capacidade de influir nas próprias políticas públicas e realimenta as desigualdades.