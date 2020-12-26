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Literatura

Livros: uma vacina contra a ignorância

As experiências mostram que a leitura é importante para o empreendedorismo, mas também representa o tratamento precoce amplo contra obscurantismos

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 dez 2020 às 05:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet Evandro Milet
Pessoa lendo
Que 2021 seja um ano sem pandemia, com muitos livros Crédito: master1305/Freepik
Steve Jobs vivia e respirava música. Era um fã incondicional de Bob Dylan e dos Beatles e já tinha namorado Joan Baez, cantora famosa na época. Seu interesse pessoal guiou as estratégias da Apple em música, basta lembrar do iPod e iTunes. O interesse pessoal de Jeff Bezos também teve forte influência na Amazon. Bezos não apenas amava livros; ele mergulhava neles, processando cada detalhe metodicamente. 
No apêndice do livro "A Loja de Tudo”, que conta a história da Amazon, há a lista de leitura de Jeff incluindo, entre outros, “O Dilema da Inovação”, de Clayton Christensen, “A Lógica do Cisne Negro”, de Nassim Taleb, e “Empresas Feitas Para Vencer” e “Empresas Feitas Para Durar”, ambos de Jim Collins, que se tornou grande consultor da empresa. Aliás, também consultor fundamental da equipe de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles em seus sonhos grandes na Ambev.
Bill Gates, criador da Microsoft, é outro leitor compulsivo. A imprensa costuma publicar sua lista de recomendação de livros, mais ampla inclusive que apenas obras de gestão e tecnologia.

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O livro de Daniel Bergamasco, “Da Ideia ao Bilhão”, conta a história dos unicórnios (startups que atingem valor de mercado de um bilhão de dólares) brasileiros. Em duas das histórias os livros também desempenham papel fundamental nos processos de gestão, incentivados pelos fundadores. Na fintech Stone, a seleção de empregos é feita com uma lista de livros com sete títulos à escolha dos candidatos. Em um dos processos constavam o já citado “Feitas Para Vencer” e “Por que fazemos o que fazemos?”, de Mário Sérgio Cortella. 
Até alguns anos atrás só havia uma obra, “Paixão por Vencer”, do icônico Jack Welch, ex-CEO da GE. O objetivo é ler, entender, interpretar e estabelecer conexões entre os conceitos apresentados e as próprias crenças. “Estudar é uma forma de esticar as pessoas”, dizem na Stone. Num livro, os autores reúnem o aprendizado de uma vida em algumas páginas, diz André Street, fundador da Stone, que até hoje separa duas horas diárias para estudar. Como ele diz, começou lá pelos 12 anos de idade a encarar livros de autoajuda, como “Mais Esperto que o Diabo” de Napoleon Hill, e “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, de Dale Carnegie.

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Na unicórnio Arco Educação, o CEO Oto de Sá Cavalcante, um devorador de livros de diferentes estilos, premia as melhores resenhas sobre títulos indicados a cada ano, que vão de “Foco”, de Daniel Goleman, a “O Príncipe”, de Maquiavel. Os cinco melhores textos recebem cada um mil dólares. "Líderes também precisam ler”, dizia um folheto que anunciava o livro de 2020: “A Marca da Vitória”, autobiografia de Phil Knight, criador da Nike.
Além disso, as equipes da Arco participam semanalmente do “método da cumbuca”, disseminado por Vicente Falconi. Um livro é proposto a um grupo de 4 a 6 pessoas. e a cada semana eles se encontram para falar sobre um capítulo que todos devem ter lido. Os nomes vão para a cumbuca e a pessoa sorteada deve resumir o capítulo. Se ele não tiver lido a reunião é cancelada, para constrangimento do sorteado. Aliás, a inspiração para o nome da empresa veio de uma passagem de um clássico: “As Cidades Invisíveis'', de Ítalo Calvino.

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Atualmente há uma proliferação de clubes de leitura para empresários, como o que é organizado pela empresa de consultoria KPMG, por onde passaram o sempre presente “A Lógica do Cisne Negro” e mais “Miopia Corporativa”, de Richard S. Tedlow, e “A Regra é Não ter Regras”, de Reed Hastings e Erin Meyer, com o modelo de gestão da Netflix.
Aqui também em Vitória, as organizações de jovens empreendedores Líderes do Amanhã e Ibef Academy usam a ideia de discutir livros entre os associados como forma de aprendizado em empreendedorismo, economia e gestão.
Que 2021 seja um ano sem pandemia, com muitos livros, ficção e não-ficção, clássicos ou atuais, best-sellers ou não, técnicos e não-técnicos (menos o do torturador). As experiências mostram que os livros são importantes para o empreendedorismo, mas também representam o tratamento precoce amplo contra obscurantismos ou uma vacina contra a ignorância.

Evandro Milet

Evandro Milet Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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