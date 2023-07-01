O papel da Polícia Federal no combate às cenas de violência que vimos no ES

Sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Cenas como as aqui narradas, infelizmente, têm sido observadas com certa frequência nos grandes centros urbanos do nosso país. Traficantes de drogas, seja pela disputa por territórios, seja objetivando repelir a ação das forças de segurança, têm aterrorizado os moradores das grandes cidades.

Obviamente, não há solução fácil ou receita de bolo para lidar com esse fenômeno. Além da existência de policiais (ostensivos e investigativos) bem treinados e bem equipados, é fundamental que os estados possuam políticas públicas bem estruturadas, capazes de oferecer, sobretudo aos jovens, alternativas ao lucro fácil ofertado pelo tráfico.

Acesso ao esporte, estudo de qualidade, qualificação, oportunidades de trabalho e saúde são políticas fundamentais para que o cenário de violência não seja uma realidade permanente nos grandes centros. Aqui no Espírito Santo, o Programa Estado Presente tem cumprido bem esse papel, alcançando importante e consistente redução no índice de crimes letais intencionais ano após ano.

Por parte da Polícia Federal, podemos afirmar que historicamente temos realizado grandes e bem-sucedidas investigações que objetivam desmantelar organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de armas e drogas. Esse trabalho, aliado à descapitalização dessas mesmas organizações, é fundamental para que cenas como as do último domingo não mais ocorram.

Além disso, atento e sensível ao cenário de violência observado em muitos centros urbanos brasileiros, o diretor-geral da PF, alinhado às políticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, já autorizou o reforço (inclusive com envio de recursos para pagamento de diárias de policiais) de todas as forças-tarefas do país. Cada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) tem a importante missão de atuar investigando, prendendo e descapitalizando os membros de organizações criminosas que se dedicam aos crimes violentos.

Aqui no Espírito Santo, a FICCO tem contribuído para retirar das ruas armas, drogas e, sobretudo, criminosos que levam o terror aos cidadãos capixabas. Apenas para se ter uma ideia, nos últimos dois meses 15 criminosos foram presos após investigações realizadas pela força-tarefa que, atualmente, conta com o trabalho integrado de representantes da PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Penal e de todas as Guardas Municipais da Grande Vitória (essa presença, aliás, característica exclusiva da FICCO capixaba).