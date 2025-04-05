Como garantir que a corrupção seja coisa do passado

Nos dias 25, 26 e 27 de março, participei, em Paris, de dois eventos de extrema relevância para a agenda da integridade e do combate à corrupção: a terceira edição do "Integrity & Business: Promoting Trust and Cooperation", promovido pela Câmara Internacional do Comércio Brasil (ICC) e pelo Pacto Global da ONU, e o Fórum Global Anticorrupção e Integridade da OCDE. Esses encontros reuniram representantes do setor público, do setor privado e da sociedade civil para discutir soluções e boas práticas para fortalecer a integridade, a transparência e a ética nos negócios e nas instituições.



A integração entre os diferentes setores da sociedade é essencial para construir um ambiente de negócios confiável e sustentável. Nos painéis e debates que acompanhei, ficou evidente que a corrupção é um problema global e multifacetado, exigindo estratégias coordenadas e cooperativas.

Melhor ainda foi constatar que a agenda ambiental também fez parte do evento. Os desafios impostos pelas mudanças climáticas são uma realidade e não haverá sustentabilidade sem ações efetivas que foquem nesse tema. Nesse sentido, foi bom constatar que há iniciativas por parte de empresas e governos ao redor do mundo que apostam na implementação de mecanismos de compliance, na adoção de programas de integridade, e em ações que buscam a sustentabilidade ambiental.

O Brasil tem avançado significativamente nessa agenda, mas ainda há desafios a serem superados. O fomento à cultura da integridade e a participação social ativa são aspectos fundamentais para garantir que a corrupção seja coisa do passado. Durante os eventos, foram apresentados exemplos inspiradores de programas que têm gerado impacto positivo, tanto no setor público quanto no privado.

A prevenção e o combate à corrupção são condições essenciais para que um país alcance um crescimento econômico sustentável. Empresas que adotam práticas éticas ganham credibilidade, atraem investimentos e estabelecem relações comerciais mais sólidas. Da mesma forma, instituições públicas que atuam de maneira transparente e responsável conquistam a confiança da população e aprimoram a qualidade dos serviços públicos prestados.

Corrupção Crédito: Freepik

Nunca tive dúvidas de que a integridade é a base para qualquer empresa ou entidade de sucesso. Ver, com meus próprios olhos, que a comunidade que compartilha desta mesma visão tem crescido e desenvolvido ações concretas ao redor do mundo foi revigorante. A troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas reforçam a importância da cooperação entre diferentes setores e países para construir um futuro mais transparente, justo e, principalmente, sustentável.