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Discriminação

Pobres meninos ricos: "Sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy"

Na processo de formação de médicos e de todos os outros profissionais, a competência ética deve ser priorizada sobre a competência técnica e o desenvolvimento cognitivo

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 00:05

Públicado em 

18 out 2022 às 00:05
Elda Bussinguer

Colunista

Elda Bussinguer

Para os que afirmam não existir divisão de classes no Brasil, negando-a e taxando de esquerdistas e alimentadores de divisão aqueles que a declaram, o vídeo de estudantes de medicina que viralizou nas redes sociais, com acintosa manifestação de discriminação, desprezo e ódio pelos estudantes pobres, a quem “acusam” de serem filhos de motoboys, é uma clara evidência da tentativa de negar e de esconder aquilo que teima em mostrar-se de forma contundente.
O Brasil é um país caracterizado e conhecido por uma tríplice discriminação que nos empobrece e envergonha – discriminamos pobres, negros e mulheres, e isso não é possível negar.
Os estudantes de medicina da faculdade UNIG campus Itaperuna conseguiram mostrar toda a sua aporofobia, desprezo pelos pobres, tendo se esquecido que manifestações públicas, em tempos de redes sociais, viralizam de forma a mostrar a todos as provas de crimes e de pequeneza moral e intelectual.

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O Brasil e o mundo agora sabem quem são os desprezíveis e frágeis futuros médicos aos quais vidas humanas estarão submetidas. Posso imaginar a vergonha e a dor de alguns desses pais que veem seus filhos se manifestarem dessa forma. Filhos aos quais dedicaram suas vidas e nos quais investem cerca de 10 mil reais por mês só de mensalidade do curso de medicina, fora outros custos para sustentá-los enquanto dizem estudar medicina.
Ao se autointitularem playboys, esses estudantes assumem sua verdadeira identidade. Nos dicionários encontramos que playboys são garotos mulherengos, ociosos, com vida social movimentada, chegados a exageros com bebidas, que se afirmam pela ostentação do dinheiro, normalmente conquistado pelos pais e não por eles mesmos.

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Ao se afirmarem playboys, esses garotos, achando que estão ostentando um título que os qualifica, estão, na realidade, expondo sua frágil capacidade de conquistarem espaços de reconhecimento social e profissional por si mesmos, por seus próprios valores e capacidade.
Em contrapartida, ao designarem os pais de seus colegas pobres imaginando destratá-los afirmando serem motoboys, esses pobres e frágeis meninos ricos na realidade estão insultando trabalhadores, dignos e respeitados, que lutam para vencer a dura realidade da desigualdade de classe que teimamos em admitir e aceitar.
Esses homens, que se comportaram como meninos mimados e que foram banidos da cidade de Vassouras pelo prefeito, ainda que o banimento não coubesse nesse caso, violaram princípios constitucionais que nos são muito caros em razão do estágio civilizatório que alcançamos.
Ao infringir o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, trouxeram opróbio para si mesmos. Não foram capazes de respeitar a Constituição que prescreve como objetivos da República Federativa do Brasil, dentre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade que promove o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Ao violar o valor social do trabalho, fundamento da República, atingiram coletivamente todos os trabalhadores que vivem do seus trabalho, garantindo a desenvolvimento da nação. Esqueceram-se dos tempos da pandemia, onde o trabalho dos motoboys, sobre os quais hoje cometem o crime de injúria, permitiu a eles permanecerem protegidos em casa em atividades on-line.
A Unig, Universidade de Iguaçu, que somente deverá agir após serem respeitados os trâmites administrativos de seu regimento, código de ética ou de integridade, garantido o devido processo legal, poderá expulsá-los. A expulsão, pena que nos parece bastante simbólica e inibidora de novas manifestações, poderá garantir um pouco de reparação aos danos individuais e coletivos causados em face das violações cometidas.

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Possíveis ações criminais poderão ser impetradas em razão do crime de injúria. O que aconteceu não pode ser tratado com brincadeira inconsequente de meninos alegres em jogos estudantis.
Só é brincadeira quando todos os envolvidos assim a consideram e se sentem confortáveis. Discriminação é crime e assim deve ser tratada pela sociedade. Brincadeiras não humilham, depreciam e inferiorizam. Brincadeiras são atividades que nos alimentam o espírito e o que aconteceu não pode ser caracterizado dessa forma. É crime e violação ética e assim deve ser tratado.
Uma sociedade sadia, justa e solidária pressupõe uma ordem moral compartilhada por seus cidadãos.
Na processo de formação de médicos e de todos os outros profissionais, a competência ética deve ser priorizada sobre a competência técnica e o desenvolvimento cognitivo. Um médico é alguém que deve estar a serviço da vida e da saúde e não do crime e dos desvios e desvarios morais.

Elda Bussinguer

Pos-doutora em Saude Coletiva (UFRJ), doutora em Bioetica (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitaria

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