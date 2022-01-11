Frágil corpo destinado à morte a abrigar nosso espírito destinado à eternidade

A doença e a morte se apresentam, enfim, como um rasgo em nossa imagem narcísica. Crédito: Pixabay

Nada é mais real e concreto do que nossa frágil condição humana. Somos seres destinados ao fim em nossa existência terrena. Caminhamos todos, inexoravelmente, para o encontro com a morte, lugar de todo despojo, onde nada mais terá significado, importância, valor, estima, desejos ou disputas.

Ao final, todos nós alcançaremos, para nossos corpos, a igualdade tão sonhada em vida. Nem mesmo os rituais sofisticados e caros com os quais os mais bem aquinhoados costumam ser homenageados nesse momento de passagem fazem qualquer diferença para aquele que parte.

O local de descanso eterno do corpo pouco importa para quem se despede. No mais das vezes, satisfaz, tão somente, a convenções sociais e às exigências ritualísticas entranhadas em nossa cultura. Ritos necessários à despedida e que compõem o luto da separação eterna. Ritos de passagem necessários à constituição de nossas memórias.

A doença e a morte se apresentam, enfim, como um rasgo em nossa imagem narcísica. Vivemos a ilusão de um corpo que controlamos a partir de uma mente com “tecnologia” altamente sofisticada e capaz de se renovar a cada dia. Nossa capacidade de pensar, projetar o futuro, sonhar com a realização de nossos desejos, nos faz acreditar que somos imortais, potentes, capazes de vencer aquilo que a todos faz sucumbir.

Malhamos o corpo nas academias, andamos, corremos, trabalhamos à exaustão, imaginando os bens a serem adquiridos que nos darão segurança e conforto no futuro. Nos alimentamos, amamos, nos utilizamos do corpo como uma máquina indestrutível.

A doença e a morte só parecem se fazer como possibilidade pessoal, concretas em nossa existência, quando chegam àqueles aos quais amamos ou a nós mesmos.

A partir daí, vulneráveis, decepcionados, assustados, entristecidos e atônitos, passamos a nos lembrar que o corpo que tanto valorizamos, objeto de nossos desejos de perfeição, nada mais é do que a morada terrena a abrigar nosso espírito, este sim destinado à eternidade.

No tempo presente, carregado de tantas dores, sofrimentos, perdas, impotências e fragilidades, a presença da morte e a consciência da finitude têm se feito cada vez mais constantes a provocar nossa consciência, nos lembrando de que o fim se aproxima e de que nada vale lutar insistentemente em disputas por ocupação de espaços com nossos semelhantes.