Você é canhoto? Conheça 7 itens que irão facilitar a sua vida

Viver em um mundo projetado majoritariamente para destros pode ser um verdadeiro teste de paciência para quem usa a mão esquerda. Tarefas simples, como cortar um papel ou abrir uma lata, muitas vezes se transformam em desafios frustrantes e até dolorosos para os canhotos.



A boa notícia é que o mercado se adaptou a essa necessidade, e hoje existem produtos pensados exclusivamente para facilitar a rotina dos canhotos. Se você faz parte desse grupo, preparamos uma lista com 7 itens que vão transformar a forma como você lida com as atividades do dia a dia, trazendo muito mais conforto, precisão e segurança.

