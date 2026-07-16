Você é canhoto? Conheça 7 itens que irão facilitar a sua vida

Viver em um mundo projetado majoritariamente para destros pode ser um verdadeiro teste de paciência para quem usa a mão esquerda. Tarefas simples, como cortar um papel ou abrir uma lata, muitas vezes se transformam em desafios frustrantes e até dolorosos para os canhotos.
A boa notícia é que o mercado se adaptou a essa necessidade, e hoje existem produtos pensados exclusivamente para facilitar a rotina dos canhotos. Se você faz parte desse grupo, preparamos uma lista com 7 itens que vão transformar a forma como você lida com as atividades do dia a dia, trazendo muito mais conforto, precisão e segurança.
Tesoura para conhotos
Diferente das tesouras comuns, onde as lâminas são montadas para destros, a versão para canhotos possui as lâminas invertidas. Isso significa que, ao cortar, a pressão natural da mão esquerda une as lâminas em vez de separá-las, permitindo que você veja exatamente a linha que está seguindo, sem precisar entortar o pulso.
Tesoura para Canhoto Multiuso 8.5"
TESOURA ESC LEFTY CANHOTO 13CM CART 1 UN
Tesoura de Canhoto c/protetor Multiuso 8" Polegadas Lanmax
TESOURA MULTIUSO CANHOTO PONTO VERMELHO MUNDIAL
Abridor de latas para canhotos
Os abridores tradicionais exigem que você gire a manivela com a mão direita, o que é totalmente antinatural para um canhoto. O modelo adaptado inverte o mecanismo, permitindo que você segure o abridor com a mão direita e gire a manivela no sentido anti-horário com a mão esquerda, tornando o processo muito mais rápido e seguro.
Abridor de latas para canhotos King Mills para adultos
Abridor de latas para canhotos e abridores de garrafas
Caderno com espiral horizontal
Escrever em um caderno comum significa ter a mão esquerda constantemente esmagada contra o arame, o que causa desconforto e marcas na pele. Com o espiral posicionado na parte horizontal do caderno, a mão desliza livremente pela página, tornando a escrita uma experiência muito mais agradável.
Caderno Flip Rosa Capa Dura 1 matéria 80 Folhas
Caderno Flip Azul Marinho Capa Dura 10 matéria 160 Folhas
Caneta de secagem rápida
Como o canhoto escreve da esquerda para a direita, a mão acaba passando por cima do que acabou de ser escrito, e se a tinta demora a secar, o resultado é um borrão no papel e a lateral da mão toda suja. Por isso, as canetas com tinta em gel de secagem instantânea resolvem esse problema de uma vez por todas para os canhotos.
Pentel Caneta Gel Energel 0.5mm Preta SM/BLN25-A
Pentel EnerGel Eco BL417 Caneta de gel de secagem rápida preta (pacote com 1)
TILIBRA Caneta Gel Flow, Azul, Ponta 0.5mm, Secagem Rápida, Kit com 3 Unidades
BIC Caneta gel de secagem rápida Gelocity, 12 unidades em tinta preta
Mouse ergonômico para canhotos
Usar um mouse projetado para a mão direita, para os canhotos, pode causar dores no pulso e até lesões por esforço repetitivo a longo prazo. Os mouses para canhotos possuem o formato invertido, encaixando perfeitamente na mão esquerda e posicionando os botões de clique de forma natural, melhorando a precisão e o conforto durante horas de uso.
Mouse Sem Fio Logitech Lift Left Vertical com Design Canhoto e Ergonômico
MOUSE SEM FIO RECARREGÁVEL 2.4 GHZ VERTICAL ERGONÔMICO ORTOPÉDICO POWER FIT
Mouse Sem Fio Logitech Signature M650 L Left para Canhotos
UGREEN Mouse Ergonômico Vertical Sem Fio, Bluetooth e 2,4 GHz, Mouse de 5 Botões com Receptor USB
Régua com numeração da direita para a esquerda
Em uma régua comum, o canhoto acaba cobrindo os números com a mão enquanto traça uma linha. Com a escala invertida, começando do zero no lado direito, você consegue medir e riscar com total visibilidade e precisão, sem precisar fazer malabarismos.
Régua de 30cm para canhoto
Kit Geometria Geométrico 3 Peças para Canhotos e Uso Escolar - 1 Régua 30cm, 1 Esquadro 45° e 1 Transferidor
Facas de cozinha com fio invertido
Facas de chef ou de pão costumam ter o ângulo de corte (o fio) projetado para destros, o que faz com que o canhoto corte torto ou precise fazer mais força. A faca para canhotos tem o fio do lado oposto, garantindo cortes retos, precisos e com muito menos esforço.
Faca de descascar canhotos - Lâmina durável de aço inoxidável
Faca de pão canhoto – lâmina durável de aço inoxidável
WILDMOK Faca Nakiri De 7" Para Canhotos, Aço Inoxidável Alemão, Cortar Vegetais, Asiática, Usuba, Chef'S
Mercer Culinary Faca Yanagi Sashimi canhota da coleção asiática com cabo NSF, 25,5 cm
Canhotos precisam de itens adaptados?
Investir nesses itens adaptados não é apenas uma questão de luxo, mas sim de qualidade de vida. Eles reduzem as dificuldades musculares, evitam acidentes e devolvem a autonomia para realizar tarefas cotidianas com a mesma facilidade que qualquer destro.
Se você é canhoto, não hesite em adaptar o seu ambiente com essas ferramentas; você vai se perguntar como conseguiu viver tanto tempo sem elas.
Caro leitor (a),
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas; 2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais; 3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis; 4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável; 5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.