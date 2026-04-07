Saiba quais os modelos de câmera digital usados pelos influencers

Se você der uma olhada rápida no feed das celebridades e influenciadoras mais badaladas do momento, vai notar que a perfeição ultra-nítida dos smartphones está dando lugar a uma estética mais nostálgica, com cores saturadas, flash estourado e aquela textura que só as câmeras digitais dos anos 2000
conseguem entregar. Esse movimento, que começou como uma tendência de nicho, explodiu globalmente e hoje está nas mãos de ícones como Bruna Marquezine, Dua Lipa e Bella Hadid, além de conhecidas blogueiras brasileiras. O que antes era considerado "lixo eletrônico" guardado no fundo da gaveta, agora é o acessório de luxo indispensável para quem quer um feed com personalidade, ou apenas memórias com uma pegada mais "aesthetic".
A grande pergunta é: por que usar uma câmera extra se o celular já está na mão? A resposta está na desconexão e na intenção. Existe um ritual em tirar a câmera da bolsa, disparar o flash e depois transferir as fotos, o que torna o momento mais especial. Além disso, a limitação técnica das câmeras antigas
cria uma estética que, muitas vezes, se destaca muito mais do que fotos de smartphones que parecem todas iguais. É a busca pelo imperfeito, pelo granulado e pelo autêntico que transformou as câmeras digitais em uma tendência tecnológica em 2026.
Bruna Marquezine e Dua Lipa são grandes responsáveis por trazer as câmeras compactas de volta ao topo do desejo. A Bruna, sempre antenada com a moda internacional, frequentemente aparece em eventos e viagens com modelos que lembram as clássicas Canon PowerShot e Sony Cyber-shot de antigamente.
Já a Dua Lipa é fã assumida da Canon IXUS 285 HS (conhecida como ELPH), uma câmera minúscula que ela leva para todo canto, desde bastidores de shows até jantares com amigos. O segredo não é a resolução de milhões de pixels, mas sim o "look" que essas câmeras conferem: uma pele com textura real, olhos que brilham com o flash direto e uma vibe de "foto de festa" que o modo retrato do celular, por mais avançado que seja, ainda tenta simular sem o mesmo charme.
No cenário internacional, Bella Hadid e Kendall Jenner também ditaram o ritmo dessa tendência. Bella é frequentemente vista com câmeras compactas
da Sony e da Canon, usando o equipamento como parte do visual. Kendall Jenner, por sua vez, ajudou a impulsionar a busca por câmeras que simulam filme analógico, como as da linha Canon IXUS 285 HS (costuma ser comercializada no eBay).
Essas câmeras são o sonho de consumo de qualquer influenciadora porque entregam a praticidade do digital com a alma do filme, permitindo que as fotos saiam da câmera prontas para o Instagram, com cores que parecem ter sido editadas por um profissional, mas que são apenas o resultado da tecnologia de simulação de filme da marca.