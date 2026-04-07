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Tendências

Saiba quais os modelos de câmera digital usados pelos influencers

Muito além dos celulares, a influência de artistas e influenciadoras digitais também está presente no mundo das câmeras. Veja quais modelos elas mais utilizam para a produção de seus conteúdos e no dia a dia

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 18:06

Públicado em 

07 abr 2026 às 18:06
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Saiba quais as câmeras que as influenciadoras utilizam no dia a dia. Crédito: Canva
Se você der uma olhada rápida no feed das celebridades e influenciadoras mais badaladas do momento, vai notar que a perfeição ultra-nítida dos smartphones está dando lugar a uma estética mais nostálgica, com cores saturadas, flash estourado e aquela textura que só as câmeras digitais dos anos 2000 conseguem entregar. Esse movimento, que começou como uma tendência de nicho, explodiu globalmente e hoje está nas mãos de ícones como Bruna Marquezine, Dua Lipa e Bella Hadid, além de conhecidas blogueiras brasileiras. O que antes era considerado "lixo eletrônico" guardado no fundo da gaveta, agora é o acessório de luxo indispensável para quem quer um feed com personalidade, ou apenas memórias com uma pegada mais "aesthetic". 
A grande pergunta é: por que usar uma câmera extra se o celular já está na mão? A resposta está na desconexão e na intenção. Existe um ritual em tirar a câmera da bolsa, disparar o flash e depois transferir as fotos, o que torna o momento mais especial. Além disso, a limitação técnica das câmeras antigas cria uma estética que, muitas vezes, se destaca muito mais do que fotos de smartphones que parecem todas iguais. É a busca pelo imperfeito, pelo granulado e pelo autêntico que transformou as câmeras digitais em uma tendência tecnológica em 2026.

Bruna Marquezine e Dua Lipa

Bruna Marquezine e Dua Lipa. Crédito: Instagram
Bruna Marquezine e Dua Lipa são grandes responsáveis por trazer as câmeras compactas de volta ao topo do desejo. A Bruna, sempre antenada com a moda internacional, frequentemente aparece em eventos e viagens com modelos que lembram as clássicas Canon PowerShot e Sony Cyber-shot de antigamente.
Já a Dua Lipa é fã assumida da Canon IXUS 285 HS (conhecida como ELPH), uma câmera minúscula que ela leva para todo canto, desde bastidores de shows até jantares com amigos. O segredo não é a resolução de milhões de pixels, mas sim o "look" que essas câmeras conferem: uma pele com textura real, olhos que brilham com o flash direto e uma vibe de "foto de festa" que o modo retrato do celular, por mais avançado que seja, ainda tenta simular sem o mesmo charme.
Canon PowerShot V1

Canon PowerShot V1

Canon Câmera Digital Powershot Sx740

Canon Câmera Digital Powershot Sx740

CANON 7549 Câmera Digital Powershot, Sx740 Hs

CANON 7549 Câmera Digital Powershot, Sx740 Hs

CANON 7546 Câmera Digital Powershot, G7 X Mark Iii

CANON 7546 Câmera Digital Powershot, G7 X Mark Iii

Canon Câmera digital PowerShot ELPH 360

Canon Câmera digital PowerShot ELPH 360

Sony Câmera Vlog ZV-1F para criadores de conteúdo e vloggers preta

Sony Câmera Vlog ZV-1F para criadores de conteúdo e vloggers preta

Canon PowerShot ELPH 135 compacta cor preto

Canon PowerShot ELPH 135 compacta cor preto

Canon PowerShot ELPH 360 HS compacta cor preto

Canon PowerShot ELPH 360 HS compacta cor preto

Bella Hadid e Kendall Jenner

Bella Hadid e Kendall Jenner. Crédito: Instagram
No cenário internacional, Bella Hadid e Kendall Jenner também ditaram o ritmo dessa tendência. Bella é frequentemente vista com câmeras compactas da Sony e da Canon, usando o equipamento como parte do visual. Kendall Jenner, por sua vez, ajudou a impulsionar a busca por câmeras que simulam filme analógico, como as da linha Canon IXUS 285 HS (costuma ser comercializada no eBay).
Essas câmeras são o sonho de consumo de qualquer influenciadora porque entregam a praticidade do digital com a alma do filme, permitindo que as fotos saiam da câmera prontas para o Instagram, com cores que parecem ter sido editadas por um profissional, mas que são apenas o resultado da tecnologia de simulação de filme da marca.
Sony Cyber-shot DSC-W560 compacta cor prateado

Sony Cyber-shot DSC-W560 compacta cor prateado

Câmera Digital Sony Cyber Shot Dsc-w350 14.1 Mpxs Cybershot

Câmera Digital Sony Cyber Shot Dsc-w350 14.1 Mpxs Cybershot

Camera Digital Sony Cyber Shot Dsc-wx50 16.2 Mpxs Cybershot

Camera Digital Sony Cyber Shot Dsc-wx50 16.2 Mpxs Cybershot

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