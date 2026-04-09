Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas de compras online

Saiba como escolher e comprar óculos pela internet

Entenda o passo a passo para escolher o modelo de óculos ideal para o seu tipo rosto. O Clube A Gazeta te mostra o guia definitivo para não errar ao comprar online

Públicado em 

09 abr 2026 às 17:01
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Descubra as dicas para aprender a escolher óculos pela internet. Crédito: Canva
Comprar óculos pela internet se tornou uma realidade super prática e econômica para muita gente. A variedade de modelos é enorme, os preços costumam ser mais atrativos e a comodidade de fazer tudo sem sair de casa é um grande diferencial. Mas, para que a experiência seja um sucesso e você não se arrependa da compra, é fundamental saber alguns truques. Afinal, ninguém quer receber um óculos que não se encaixa bem no rosto ou que não corrige a visão corretamente.
Pensando assim, preparamos um guia para te ajudar a escolher e comprar seus óculos de grau ou de sol online com toda a segurança e confiança.

Entendendo a sua receita

Antes de qualquer coisa, você precisa ter em mãos a sua receita de óculos atualizada, emitida por um oftalmologista. É nela que estão todas as informações importantes sobre o seu grau. Os termos podem parecer um pouco confusos à primeira vista, mas entender o básico vai te ajudar muito. Você vai encontrar abreviações como OD (Olho Direito) e OE (Olho Esquerdo), além de Esférico (ESF), que indica o grau de miopia (sinal negativo) ou hipermetropia (sinal positivo), e Cilíndrico (CIL), que é o grau de astigmatismo.
O Eixo (um número de 0 a 180) indica a posição do astigmatismo. Se você usa lentes multifocais, também verá a Adição (ADD). É crucial que inserir esses dados corretamente no site da ótica online para garantir que suas lentes sejam feitas sob medida para a sua visão.

A Importância da DNP (Distância Nasopupilar)

A DNP, ou Distância Nasopupilar, é a medida em milímetros entre o centro das suas pupilas. Ela é importante para que o centro óptico das suas lentes coincida com o centro das suas pupilas, garantindo uma visão nítida e confortável. Sem a DNP correta, você pode sentir tontura, dor de cabeça e até ter a visão embaçada, mesmo com o grau certo.
Muitas óticas online oferecem ferramentas para você medir a DNP em casa, usando uma régua e um espelho, ou até mesmo aplicativos de celular que utilizam a câmera para fazer a medição. O aconselhável é pedir ajuda a alguém para tirar uma foto sua com uma régua posicionada acima das suas sobrancelhas, com o zero da régua alinhado ao centro de uma das pupilas, e anote a medida até o centro da outra pupila.

Formato do rosto e da armação

Escolher a armação ideal é uma das partes mais divertidas, mas também pode ser um desafio. A dica é buscar um contraste entre o formato do seu rosto e o formato da armação. Se você tem um rosto redondo, armações mais angulares ou quadradas podem ajudar a alongar e definir. Para rostos quadrados, armações arredondadas ou ovais suavizam os traços. Rostos ovais são os mais versáteis e combinam com quase todos os formatos. Já para rostos triangulares, armações com a parte superior mais larga podem equilibrar as proporções.
Muitos sites oferecem guias de formato de rosto e até mesmo provadores virtuais, onde você pode "experimentar" as armações usando a câmera do seu computador ou celular. Essa ferramenta é fantástica para ter uma ideia real de como o óculos vai ficar em você antes de finalizar a compra.
Óculos De Sol Hexagonal Moda Fosco Marrom Preto Marca Seven

Óculos De Sol Hexagonal Moda Fosco Marrom Preto Marca Seven

Óculos De Sol Armação Leopardo Feminino Masculino Luxury

Óculos De Sol Armação Leopardo Feminino Masculino Luxury

Óculos Para Grau Oval Saint Germain Feminino Siena Tartaruga Cor Marrom

Óculos Para Grau Oval Saint Germain Feminino Siena Tartaruga Cor Marrom

Armação De Grau Oculos Descanso Lupa Molinha X Metal Vilao

Armação De Grau Oculos Descanso Lupa Molinha X Metal Vilao

Óculos Anti Luz Azul Fozoco Para Computador - Punta Del Este

Óculos Anti Luz Azul Fozoco Para Computador - Punta Del Este

Óculos de Sol Aviador Casual Unissex Polo London Club

Óculos de Sol Aviador Casual Unissex Polo London Club

Provadores virtuais e medidas da armação

Além de medir o formato do rosto, é crucial verificar as medidas da armação. A maioria dos óculos tem as medidas impressas na haste: largura da lente, largura da ponte (parte que apoia no nariz) e comprimento da haste. Compare essas medidas com as de um óculos que você já tem e que veste bem, ou use uma régua para medir seu rosto. Os provadores virtuais são aliados poderosos nessa etapa, pois permitem que você veja o caimento da armação no seu rosto em tempo real.
Eles simulam o óculos em 3D, e alguns até permitem que você se movimente para ver de diferentes ângulos. Usar essas ferramentas ajuda a ter certeza de que a armação escolhida terá um bom caimento e conforto.
Armação De Óculos Sem Grau Lente Masculino Emborrachado

Armação De Óculos Sem Grau Lente Masculino Emborrachado

Óculos De Grau Redondo Duna Tartaruga Saint Germain Tartaruga Latte

Óculos De Grau Redondo Duna Tartaruga Saint Germain Tartaruga Latte

Óculos De Leitura Lemone Presbiopia Titânio Filtro Azul

Óculos De Leitura Lemone Presbiopia Titânio Filtro Azul

Óculos De Descanso Plasma

Óculos De Descanso Plasma

Armação De Grau Oculos Descanso Lupa Molinha X Metal Vilao

Armação De Grau Oculos Descanso Lupa Molinha X Metal Vilao

Óculos de Sol Ray-Ban Justin 0RB4165L 601/8G Tam 57

Óculos de Sol Ray-Ban Justin 0RB4165L 601/8G Tam 57

Dicas essenciais

Para uma compra online sem erros, é fundamental verificar a reputação da ótica, pesquisando a loja, lendo avaliações de outros clientes e confirmando se ela oferece um bom suporte e política de troca ou devolução, o que é crucial para sua segurança. Além disso, preste atenção aos materiais: lentes de policarbonato são mais leves e resistentes a impactos, enquanto armações de acetato são duráveis e oferecem uma variedade maior de cores.
O ato de comprar óculos online é um processo que exige atenção, então tire as medidas com calma, experimente virtualmente quantos modelos quiser e só finalize a compra quando tiver certeza.

Veja Também

Saiba como limpar os óculos de forma correta e quando é hora de trocá-los

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados