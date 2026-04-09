Saiba como escolher e comprar óculos pela internet

Descubra as dicas para aprender a escolher óculos pela internet. Crédito: Canva

Comprar óculos pela internet se tornou uma realidade super prática e econômica para muita gente. A variedade de modelos é enorme, os preços costumam ser mais atrativos e a comodidade de fazer tudo sem sair de casa é um grande diferencial. Mas, para que a experiência seja um sucesso e você não se arrependa da compra, é fundamental saber alguns truques. Afinal, ninguém quer receber um óculos que não se encaixa bem no rosto ou que não corrige a visão corretamente.

Pensando assim, preparamos um guia para te ajudar a escolher e comprar seus óculos de grau ou de sol online com toda a segurança e confiança.

Entendendo a sua receita

Antes de qualquer coisa, você precisa ter em mãos a sua receita de óculos atualizada, emitida por um oftalmologista. É nela que estão todas as informações importantes sobre o seu grau. Os termos podem parecer um pouco confusos à primeira vista, mas entender o básico vai te ajudar muito. Você vai encontrar abreviações como OD (Olho Direito) e OE (Olho Esquerdo), além de Esférico (ESF), que indica o grau de miopia (sinal negativo) ou hipermetropia (sinal positivo), e Cilíndrico (CIL), que é o grau de astigmatismo.

O Eixo (um número de 0 a 180) indica a posição do astigmatismo. Se você usa lentes multifocais, também verá a Adição (ADD). É crucial que inserir esses dados corretamente no site da ótica online para garantir que suas lentes sejam feitas sob medida para a sua visão.

A Importância da DNP (Distância Nasopupilar)

A DNP, ou Distância Nasopupilar, é a medida em milímetros entre o centro das suas pupilas. Ela é importante para que o centro óptico das suas lentes coincida com o centro das suas pupilas, garantindo uma visão nítida e confortável. Sem a DNP correta, você pode sentir tontura, dor de cabeça e até ter a visão embaçada, mesmo com o grau certo.

Muitas óticas online oferecem ferramentas para você medir a DNP em casa, usando uma régua e um espelho, ou até mesmo aplicativos de celular que utilizam a câmera para fazer a medição. O aconselhável é pedir ajuda a alguém para tirar uma foto sua com uma régua posicionada acima das suas sobrancelhas, com o zero da régua alinhado ao centro de uma das pupilas, e anote a medida até o centro da outra pupila.

Formato do rosto e da armação

Escolher a armação ideal é uma das partes mais divertidas, mas também pode ser um desafio. A dica é buscar um contraste entre o formato do seu rosto e o formato da armação. Se você tem um rosto redondo, armações mais angulares ou quadradas podem ajudar a alongar e definir. Para rostos quadrados, armações arredondadas ou ovais suavizam os traços. Rostos ovais são os mais versáteis e combinam com quase todos os formatos. Já para rostos triangulares, armações com a parte superior mais larga podem equilibrar as proporções.

Muitos sites oferecem guias de formato de rosto e até mesmo provadores virtuais, onde você pode "experimentar" as armações usando a câmera do seu computador ou celular. Essa ferramenta é fantástica para ter uma ideia real de como o óculos vai ficar em você antes de finalizar a compra.

Provadores virtuais e medidas da armação

Além de medir o formato do rosto, é crucial verificar as medidas da armação. A maioria dos óculos tem as medidas impressas na haste: largura da lente, largura da ponte (parte que apoia no nariz) e comprimento da haste. Compare essas medidas com as de um óculos que você já tem e que veste bem, ou use uma régua para medir seu rosto. Os provadores virtuais são aliados poderosos nessa etapa, pois permitem que você veja o caimento da armação no seu rosto em tempo real.

Eles simulam o óculos em 3D, e alguns até permitem que você se movimente para ver de diferentes ângulos. Usar essas ferramentas ajuda a ter certeza de que a armação escolhida terá um bom caimento e conforto.

Dicas essenciais

Para uma compra online sem erros, é fundamental verificar a reputação da ótica, pesquisando a loja, lendo avaliações de outros clientes e confirmando se ela oferece um bom suporte e política de troca ou devolução, o que é crucial para sua segurança. Além disso, preste atenção aos materiais: lentes de policarbonato são mais leves e resistentes a impactos, enquanto armações de acetato são duráveis e oferecem uma variedade maior de cores.

O ato de comprar óculos online é um processo que exige atenção, então tire as medidas com calma, experimente virtualmente quantos modelos quiser e só finalize a compra quando tiver certeza.

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