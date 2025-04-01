A importância da atuação do advogado nos leilões de imóveis

A atuação do advogado é essencial para garantir segurança jurídica ao arrematante e orientá-lo em todas as fases do leilão Crédito: Shutterstock

Os leilões de imóveis têm se tornado uma alternativa atrativa tanto para investidores quanto para adquirentes que buscam preços mais acessíveis em relação ao mercado tradicional. No entanto, essa modalidade de aquisição exige conhecimento jurídico especializado, pois envolve procedimentos complexos e riscos que podem comprometer o sucesso da arrematação. Nesse cenário, a atuação do advogado é essencial para garantir segurança jurídica ao arrematante e orientá-lo em todas as fases do leilão.

O advogado que atua na área de leilões de imóveis tem como principal função mitigar riscos e orientar seu cliente em todas as etapas do processo. Isso inclui desde a análise do edital até a regularização do imóvel arrematado. Um dos primeiros passos é examinar a legalidade do leilão, verificando se foram cumpridos todos os requisitos legais, como a intimação do devedor e a publicidade adequada do certame.

Além disso, a análise documental é fundamental. O advogado deve investigar a existência de eventuais ônus sobre o imóvel, como débitos tributários, hipotecas e outras restrições que possam dificultar a aquisição do imóvel. Também é necessário avaliar as condições físicas do bem, pois, em alguns casos, o imóvel pode estar ocupado, exigindo medidas judiciais para desocupá-lo.

Dessa forma, a aquisição de imóveis em leilão pode envolver diversas adversidades, como a contestação judicial do procedimento, a necessidade de pagamento de encargos não previstos e até mesmo a nulidade do leilão por irregularidades formais. Sem uma assessoria jurídica qualificada, o arrematante pode enfrentar dificuldades inesperadas que comprometem a viabilidade do investimento.

Outro ponto de atenção é o pagamento das despesas após a arrematação. Embora o leilão ofereça oportunidades de compra a preços vantajosos, os custos adicionais podem surpreender o arrematante despreparado. Taxas de transferência, débitos condominiais e tributos não quitados são alguns dos encargos que devem ser previamente analisados pelo advogado para evitar complicações futuras.

Com o crescimento dos leilões online, novos desafios surgem, exigindo atenção redobrada por parte dos arrematantes. Entre os principais riscos das plataformas digitais estão a falta de transparência nas informações dos imóveis, a possibilidade de fraudes e golpes, além de dificuldades na comunicação com os responsáveis pelo certame.

Nesse contexto, é importante verificar a credibilidade do leiloeiro, o que pode ser realizado por meio da consulta ao cadastro da Junta Comercial do Estado em que ele está registrado, garantindo que você certifique-se que ele está devidamente habilitado.

Cumpre salientar que há dois tipos de leilões: judiciais e extrajudiciais. Os leilões judiciais ocorrem em situações nas quais há um processo judicial em andamento, sendo decidida por um juiz. Nesse tipo de leilão, o bem arrematado é utilizado para o pagamento de dívidas oriundas de diversos tipos de processos, como cíveis, trabalhistas, entre outros. o comprador poderá solicitar ao juiz responsável a desocupação do imóvel depois da homologação do leilão caso o imóvel arrematado esteja ocupado.

Já os leilões extrajudiciais, ao contrário do judicial, não estão sujeitos a um processo legal em andamento. Eles geralmente são organizados pelo próprio proprietário ou por instituições, como bancos ou empresas que desejam vender bens de forma rápida e direta. Esse tipo de leilão ocorre em situações variadas, como quando o proprietário coloca seu bem como garantia de um empréstimo.

Caso ele não consiga quitar a dívida, o bem é leiloado para saldar o valor devido. Estando o imóvel arrematado ocupado, pode-se, por exemplo, enviar uma notificação extrajudicial aos ocupantes, solicitando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de ingresso em ação de imissão na posse - instrumento jurídico utilizado para garantir a posse do novo proprietário que nunca teve posse do imóvel.

Considerando os riscos envolvidos, a presença de um advogado especializado se torna indispensável para quem deseja investir em leilões de imóveis com segurança. Além de garantir o cumprimento das formalidades legais, a assessoria jurídica possibilita uma tomada de decisão mais consciente e estratégica.