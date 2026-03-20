É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras
Ratinho e Erika Hilton: os limites entre discurso de ódio e liberdade de opinião
A fala do apresentador não agrega ao debate público; ao contrário, reforça estigmas que custam vidas. Essa, obviamente, não é a função da televisão ou de qualquer outro meio de comunicação
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