Discurso de Lula na ONU reposiciona o Brasil

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez o discurso de abertura da 78ª Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (19) Crédito: RICHARD DREW/AP/Estadão Conteúdo

Nesta semana, como a tradição, o Brasil foi primeiro país a discursar na abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU . Após duas décadas de seu primeiro discurso na ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um discurso mais amadurecido e que, definitivamente, reposiciona o Brasil no contexto internacional, recuperando, aos poucos, sua credibilidade diplomática.

O discurso de Lula, como era de se esperar, destoa integralmente dos três discursos presidenciais de Bolsonaro na ONU, sobretudo o de 2020, quando, no auge da pandemia do coronavírus, minimizou a doença e, apesar de negar os dados e tentar dissuadir que o Brasil foi um exemplo no combate à pandemia, responsabilizou governadores e prefeitos pelo fracasso.

Naquele mesmo discurso, em 2020, Bolsonaro disse que nossas florestas são úmidas e, por isso, segundo sua teoria, não seriam suscetíveis a queimadas, bem como que os incêndios florestais são naturais, inevitáveis e teriam sido causados por “índios e caboclos” (expressão que exemplifica o racismo estrutural, dividindo as pessoas por cor de pele).

Enquanto os discursos de Bolsonaro foram marcados por distorção de dados e negativa de fatos e da ciência, a fala mais recente do presidente Lula na ONU adotou uma postura mais conciliadora e antenada às demandas globais. Confrontado o discurso do Brasil de hoje com o de três anos atrás, o país partiu da indiferença ao meio ambiente para a preocupação com as mudanças climáticas e as recentes tragédias ambientais.

A concentração de renda, a desigualdade social e a fome foram temas que voltaram a ser preocupação demonstrada pelo Brasil na ONU. Não poderia ser diferente, já que, no próprio Brasil, um país com muitas riquezas e um PIB considerável, ainda é grande o abismo que separa os mais ricos dos mais pobres.

Por fim, mas não menos importante, o país reassumiu perante a comunidade internacional seu compromisso inarredável com a democracia e a liberdade de imprensa, temas em que o governo anterior escorregou e incorreu em descrédito internacional.